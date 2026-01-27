尼帕病毒｜國家疾控局：中國尚未發現個案，需防範境外輸入風險

印度西孟加拉邦近日爆發尼帕病毒（Nipah Virus）疫情，據央視周二（1月27日）報道，國家疾控局表示，中國尚未發現尼帕病毒個案，此次疫情對中國產生的影響相對較小。



國家疾控局表示，印度爆發的尼帕病毒疫情，主要發生在印度西孟加拉邦，與中國沒有領土接壤。尼帕病毒主要通過直接接觸感染的動物、病人及污染物傳播，病毒環境存活力弱，一般民眾接觸感染機會較少。經綜合研判，印度尼帕病毒疫情對中國產生的影響相對較小。目前，中國尚未發現尼帕病毒個案。但也存在一定境外輸入風險，需加強防範。

國家疾控局指，1998年，尼帕病毒感染在國外首次發生並確認。此後，多個國家陸續報道發生尼帕病毒疫情。中國疾控機構一直密切關注境外尼帕病毒疫情動態，持續做好監測防控相關工作。首先，2021年制定印發《尼帕病毒病預防控制技術指南》，對疫情監測、報告、檢測、診斷、調查處置、個人防護和消毒等疫情防控進行了規範。其次，已經建立了尼帕病毒的核酸檢測方法，並已完成具有自主知識產權的尼帕病毒應急核酸檢測試劑盒的製備和儲備。目前各省疾控中心已具備尼帕病毒實驗室檢測能力，能夠及時進行尼帕病毒檢測和確認。

圖為2021年9月7日，印度衞生人員正在捕捉尼帕病毒携帶者之一的蝙蝠。（Getty）

國家疾控局指，印度尼帕病毒疫情發生後，中國疾控部門及時行動，密切跟蹤境外疫情動態，及時進行風險評估。進一步開展醫療機構和疾控機構專業人員培訓，加強監測檢測，特別是強化邊境地區的應對處置能力，防範可能的風險。同時，做好科普宣教，及時解疑釋惑，引導公眾科學防範。

國家疾控局稱，目前，中國尚未發現尼帕病毒個案，請不必過度恐慌。近期，前往發生尼帕病毒疫情國家的人員，要增強防病意識，保持良好的個人衞生習慣，注意飲食衞生安全，避免接觸蝙蝠、家畜等動物，避免接觸病人或感染動物的分泌物、排泄物等，避免食用不明來源的水果蔬菜及製品，嚴禁生食或飲用未經處理的生鮮食品和飲品。如在疫區旅居或有可疑接觸史後出現發熱、頭痛等症狀，應立即就醫，並告知旅行史和可疑接觸史，以便及時診斷和治療。