印度尼帕病毒│由果蝠經豬傳染人類　生棗椰汁為何是｢危險飲品｣？

近日，印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒（Nipah Virus）疫情，官方已確認了5例感染病例，其中包括兩名醫療工作者處於危重狀態，當地已隔離近100人。印度自2001年以來已爆發過10-12次尼帕病毒，造成70-80人死亡。



在印度西孟加拉邦的最新爆發中，已確認5例感染，並隔離近100名密切接觸者。西孟加拉邦一名衛生官員表示，加爾各答附近一傢私立醫院的2名醫護人員是本次疫情中最早被確診的患者，他們極有可能是從此前一名出現嚴重呼吸道症狀的患者那裏感染病毒。

尼帕病毒除了由果蝠經由豬傳染給人類，飲用生棗椰汁也是一個重要的傳播途徑：

這是該病毒自2007年以來在西孟加拉邦的首次重現，此前該地區在2001年和2007年有過爆發。而印度南部的喀拉拉邦更是尼帕病毒的熱點地區，自2018年以來，幾乎年年發生疫情。自2001年以來，印度爆發了10-12次尼帕病毒，大約100-120人感染，其中70-80人死亡，致死率約有70%。

孟加拉是尼帕病毒爆發次數最多的國家，自2001年以來，幾乎每年都有季節性爆發，累計報告病例約有350人，死亡241人。

世界衛生組織將尼帕病毒列為一種致命的人畜共患病毒，主要由果蝠攜帶。該病毒可通過被污染的食物傳播給人類，或直接人傳人，死亡率在40%到75%之間。據世衛組織介紹，這種病毒從感染到出現症狀的潛伏期一般為4天至14天，最長可達45天。目前尚無專門針對尼帕病毒的疫苗和有效療法。

尼帕病毒除了由果蝠經由豬傳染給人類，飲用生棗椰汁也是一個重要的傳播途徑。這種飲料採集自棗椰的樹幹，在南亞地區很受歡迎，然而在採集過程中容易受到果蝠的污染，已有不少尼帕病毒疫情是由飲用生棗椰汁引發。

果蝠（GettyImages）

生棗椰汁是指從棗椰樹的樹幹上新鮮採集的樹液，未經煮沸、加工或加熱處理而直接飲用，是南亞地區的一種傳統飲品。棗椰汁的採集通常在夜間或清晨，人們在棗椰樹的樹幹上切開一個切口，讓樹液緩慢流出，收集在陶罐或塑料容器中。新鮮採集的樹液呈乳白色、略甜，富含天然糖分、礦物質、維生素和氨基酸，口感清甜，被視為營養飲品或當地傳統美食。在南亞的孟加拉和印度部分地區，生棗椰汁是一種季節性飲品，尤其在冬季採集和飲用。有些人會直接生喝，也有人發酵成酒或加工成糖漿。

果蝠是尼帕病毒的自然宿主，牠們在夜間覓食時會舔食或接觸棗椰樹液的切口和收集容器，通過唾液、尿液或糞便污染樹液。人類飲用這種未經煮沸的污染樹液後，就可能感染尼帕病毒。

世界衛生組織和當地衛生部門一直建議避免飲用生棗椰汁，如果要喝，必須煮沸後食用，採集時要使用竹筷或網罩，以防果蝠接觸，發現有蝙蝠叮咬痕跡的水果要儘快丟棄。

