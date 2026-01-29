2025年出入境中國人次創歷史新高　達近7億人次

周三（28日），國家移民管理局舉行例行新聞發布會，通報2025年移民管理工作主要數據和工作成效。2025年出入境人次創歷史新高，達到近7億人次。



據介紹，2025年全國移民管理機構共查驗出入境人員6.97億人次，同比上升14.2%，創歷史新高，其中內地（大陸）居民3.35億人次、港澳台居民2.79億人次，同比分別上升15.1%、10.1%，外國人8203.5萬人次，同比上升26.4%，免簽入境外國人3008萬人次、佔入境外國人73.1%、同比上升49.5%。

與中國互免簽證國家擴大至29國

國家移民管理局新聞發言人、綜合司副司長呂寧介紹，2025年，全國移民管理機構緊緊圍繞服務促進經濟穩定增長，更好保障「引進來」、「走出去」，持續深化移民管理服務改革和政策制度創新，實施一系列支持擴大開放服務高質量發展創新舉措，為高水平開放高質量發展注入新活力新動能。

在促進中外人員交流交往方面，擴大內地居民換發補發出入境證件「全程網辦」試點城市範圍，總數增至50個；增加印度尼西亞為240小時過境免簽政策適用國家、廣東5個口岸為政策適用口岸，口岸總數增至65個；實施東盟國家旅遊團入境雲南西雙版納免簽政策；配合有關部門將中國單方面免簽國家增加至48國、互免簽證國家擴大至29國，推動對中國單方面免簽國家增至28國，在有力保障人員要素高效跨境流動的同時，助力帶動「中國遊」、「中國購」持續升溫，一個開放包容、繁榮穩定、充滿活力的中國越來越被各國人民所感知、所認同。

全國移民管理機構持續深化移民管理服務改革和政策制度創新。（央視截圖）

擴大往來港澳人才簽注政策實施範圍

在服務內地（大陸）與港澳台地區人員往來方面，擴大往來港澳人才簽注政策實施範圍至長三角、京津冀以及全國所有自由貿易試驗區；為持探親簽注往來港澳地區的內地居民在港澳地區續辦同類型探親簽注提供便利；在珠海、橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一周一行」、「一簽多行」政策；為有需求的港澳台居民提供來往內地（大陸）通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務；實施減免台灣「首來族」辦理台胞證證件費政策；增加天津港等42個口岸為台胞辦理一次有效來往大陸通行證，台灣居民在大陸辦理一次有效來往大陸通行證的口岸增至100個；出台大陸居民申辦往來台灣探親簽注「全國通辦」政策，一系列政策措施的出台，極大地助力港澳更好融入國家發展大局，服務促進兩岸融合發展。

在服務促進國家和區域發展戰略方面，聚焦服務構建新發展格局、服務人才強國戰略，實施支持中國—上海合作組織地方經貿合作示範區、上海東方樞紐國際商務合作區、廣州白雲機場國際商務合作區、河套深港科技創新合作區等建設發展的一批移民出入境管理新政，助力打造對外開放的新高地；創新實施更加積極開放有效的引才引智政策制度，推動構建入境簽證、停留居留、永久居留、融入服務等全流程響應的制度體系，一批國內急需的高層次國際人才來華參與中國式現代化建設，在一些重要領域發揮了積極作用。

河套深港科技創新合作區。（央視截圖）

便利出入境政策

在推進邊檢通關便利化方面，擴大24小時直接過境免辦查驗手續適用口岸；在全國旅檢口岸統一實施過境免簽臨時入境許可受理簽發和入境邊檢手續一次辦結；在上海市試點推行電子口岸簽證；推行外國人入境卡網上填報；推廣應用「刷臉」智能通關；在雲南河口、磨憨口岸以及內蒙古甘其毛都口岸試點建設車輛快捷通關系統；支持二連浩特等公路口岸貨運通道試行7×24小時通關，全國口岸出入境通關更加順暢便捷。