推動粵港澳聯合申辦世界盃　廣州：對提升區域國際影響力意義重大

廣州市早前在《體育強市建設規劃》提出「發揮粵港澳三地辦賽經驗與國際資源，推進聯合申辦世界盃」。據《人民財訊》周四（29日）報道，相關主管部門就工作最新進展表示，粵港澳大灣區聯合申辦世界盃賽事，對於提升區域國際影響力、促進城市群協同發展具有重大戰略意義。



相關主管部門表示，足球世界盃是全球最具有影響力的足球盛會。粵港澳大灣區聯合申辦世界杯賽事，對於提升區域國際影響力、促進城市群協同發展具有重大戰略意義。根據國際足協（FIFA）規定，世界盃申辦主體必須是其會員協會，且足球世界盃的申辦屬於國家重大事項，必須遵循國家頂層設計和統一部署。根據國家體育總局《體育賽事活動管理辦法》等相關規定，申辦世界盃賽事，需報請國家體育總局或國務院審批，並納入國家外事活動計劃。

圖為去年東亞足球錦標賽決賽周，國足對港足。香港球迷到場支持。（袁志浩攝）

當局稱，廣州將積極配合國家體育總局和中國足協的工作部署，在符合國家整體戰略規劃的前提下，繼續加強與港澳地區的溝通協作，推動區域體育事業協同發展。後續，當地將積極貫徹落實廣州市體育強市建設規劃，繼續做好與國內外體育組織、協會等的交流合作，持續關注、了解國際性賽事資源，充分調動社會力量辦賽積極性，會同社會企業等，做好國際性賽事的申辦工作。