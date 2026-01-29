緬北明家11人伏法　外交部：加大力度打擊電詐網賭，鏟除賭詐毒瘤

緬北四大家族明家犯罪集團案的11名罪犯已被執行死刑。1月29日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，中方將加大力度打擊電詐網賭及其他相關跨境犯罪活動，共同鏟除賭詐毒瘤。



郭嘉昆表示，一段時間以來，中方同緬甸等國積極合作打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，共同鏟除網賭電詐毒瘤，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作秩序，取得顯著成效。中方將繼續深化國際執法合作，加大力度打擊電詐網賭及其他相關跨境犯罪活動，共同鏟除賭詐毒瘤。

郭嘉昆。（外交部）

緬北四大家族明家犯罪集團案 明國平、明珍珍等11人被執行死刑

2025年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團案明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑；同年11月25日，浙江省高級人民法院二審維持原判。

最高人民法院經覆核確認，2015年以來，明家犯罪集團實施電信網絡詐騙、開設賭場等犯罪，涉詐、涉賭資金100餘億元，還夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成中國公民14人死亡、多人受傷。

明家集團主案一審開庭。（央視）

最高人民法院認為，各被告人所犯故意殺人罪、故意傷害罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，罪行均極其嚴重，依法核準明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑。

1月29日，《央視新聞》報道，浙江溫州市中級人民法院已依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名罪犯宣判並執行死刑。