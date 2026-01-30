施紀賢訪華｜人民日報：「外交熱潮」折射的大國堅守與擔當

英國首相施紀賢（Keir Starmer）近日展開訪華行程，1月29日上午在北京會見中國國家主席習近平，同日出席中英企業家委員會會議，並形容與華接觸是為「看清全象」（seeing the whole elephant）。30日，官媒《人民日報》發表評論文章，指各國對中國理念與作用的認同進一步上升，充分說明動盪世界真正需要的不是實力邏輯、利益算計，而是始終堅定站在歷史正確的一邊、站在人類文明進步的一邊。



文章提到，1月29日，習近平主席會見來華進行正式訪問的施紀賢。這是英國首相時隔8年再次訪華，被國際社會視為英國「尋求與中國開啟關係新篇章」的重要一步。當前國際形勢變亂交織，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界重要經濟體，加強溝通合作符合兩國和世界利益。

過去一年多來，在兩國領導人的戰略引領下，中英雙邊關係逐步企穩回暖。此次會見中，從加強雙邊交往，到共擔全球責任，習近平主席為中英關係進一步發展指明努力方向，強調「把中英合作『大有可為』的潛力轉化成『大有作為』的實績」。施紀賢表示，「在當前動盪脆弱的國際形勢下，英方本著相互尊重、相互信任精神同中方建立長期穩定的全面戰略夥伴關係至關重要」。歷史與現實共同表明，只要雙方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，中英關係與合作完全可以開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。

開年以來，包括愛爾蘭、加拿大、芬蘭、英國等西方國家在內的多國領導人密集訪華，國際媒體感慨中國掀起了一股「外交熱潮」。當前，國際局勢更趨動盪，世界面臨滑向「無規則」時代風險。在此背景下，各方重新「發現」中國，更加注重對話與合作，攜手應對全球性挑戰，這不應被簡單解讀為對國際形勢變化的一種「應激反應」，更彰顯大變局下中國作為負責任大國一以貫之的堅守擔當與信心供給。

施紀賢一行人在北京三里屯的一家雲南菜餐館就餐：

文章認為，互利合作「動力源」角色更加凸顯。施紀賢攜60多位英國重要工商、文化界代表訪華，展現了英國各界深挖中國機遇的意願。英國天空新聞台網站報道稱，中國已是英國第三大交易夥伴，支撐著當地37萬個就業崗位。英中貿易協會日前發佈聲明稱，對英國企業而言，中國是提升其全球競爭力的關鍵所在。芬蘭總理奧爾波同樣表示，「芬方企業對赴華合作抱有強烈興趣」，他對中國的訪問旨在為芬蘭企業「打開機遇之門」。當前，逆全球化和貿易保護主義明顯抬頭，合作機遇是稀缺資源。中國邁入「十五五」，以科學規劃指引高品質發展，堅持擴大高水準對外開放，向世界提供「機遇清單」，歡迎各國企業到中國市場的「大海」裡「暢遊」。這不僅有利於各方增強發展韌性，也有利於在時代風浪中錨定構建開放型世界經濟的正確方向。

另一方面，國際秩序「穩定錨」作用更加凸顯。一段時間以來，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重衝擊。國際法只有在各國都遵守時才真正有效，大國尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界。這正是當前國際社會從中國身上看到的堅守與擔當。中國帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系，實現平等有序的多極化和普惠包容的全球化。同他國相處時，中國從來不要求選邊站隊，即便雙方關係一時遭遇困難，也始終主張求同存異、聚焦合作，致力於同各國各美其美、美美與共。各國對中國理念與作用的認同進一步上升，充分說明動盪世界真正需要的不是實力邏輯、利益算計，而是始終堅定站在歷史正確的一邊、站在人類文明進步的一邊。

義之所在，天下赴之。無論國際形勢如何變化，中國堅持走和平發展道路，追求「以和為貴」「和而不同」。與中國同行，就是與機遇同行，共同為世界貢獻和平與發展的正能量。