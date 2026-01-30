施紀賢訪華｜新華社：中方降威士忌關稅　考慮對英實施單方面免簽

新華社1月29日報道，中英雙方在英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）訪華期間達成一系列積極成果，包括中方將威士忌酒進口關稅由10%降至5%，以及積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策。



報道指，除了達成上述成果外，中英同意將致力於發展長期穩定的全面戰略夥伴關係；同意建立中英高級別氣候與自然夥伴關係，；恢復舉行中英高級別安全對話。雙方原則同意恢復兩國立法機構正常交往，中方歡迎有意願的英國議員多訪華，了解真實的中國。

2026年1月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在訪華期間遊覽紫禁城。（Reuters）

在經貿方面，中英雙方同意年內舉辦新一輪戰略對話和經濟財金對話、經貿聯委會會議等機制性對話； 舉辦中英企業家委員會會議，以進一步加強雙向貿易投資合作；歡迎成立中英金融工作組並召開首次會議；歡迎中國銀行倫敦分行成為第二間在英人民幣清算行，並將共同舉辦中英保險論壇。

報道指，施紀賢與中國國家主席習近平共同見證了雙方簽署經貿、農食、文化、市場監管、執法合作等領域12個政府間合作文件。另外，雙方還簽署了金融、衛生、傳媒、教育等領域多個合作文件。

2026年1月29日，國家主席習近平（右）與到訪的英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）握手，隨後舉行雙邊會晤。（Reuters）

英國首相府29日稍早曾透過聲明表示，中國已同意放寬對英國公民到訪中國的規定，容許他們可免簽證入境30天。