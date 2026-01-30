中國海警維權任務累計動用艦艇55萬艘次　黃岩島生態保護成效顯著

周五（30日），中國海警局舉行海警法頒布實施五周年海上執法專題訪談。據介紹，五年來，中國海警累計動用艦艇55萬艘次，2025年釣魚島巡航天數達357天。中國海警依法開展常態化執法巡查，黃岩島生態保護成效顯著。



2021年2月1日《中華人民共和國海警法》正式頒布實施。中國海警局局長張建明在訪談中表示，中國海警堅決貫徹落實黨中央決策部署，堅持因情施策、依法依規防範和規制有關國家侵權挑釁，有力震懾「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

五年來，中國海警累計動用艦艇55萬艘次、航空器6000架次遂行海上維權任務，組織釣魚島領海巡航134次，2025年釣魚島巡航天數達357天，常態化開展東海、南海、黃海定期維權巡航，台島及其附屬島嶼周邊海域執法巡查和黃岩島領海及周邊區域執法管控。

五年來，中國海警持續創新行動策略，優化管控模式，加強能力建設，及時感知、快速響應、有效應對外方侵權活動，實現了釣魚島海空立體巡航新突破，塑造了海上維權新態勢，構建了按一個中國原則依法管控台海新格局。

中國海警局舉行海警法頒布實施五周年海上執法專題訪談。（央視新聞）

黃岩島生態系統健康穩定

2024年11月10日中國政府發布黃岩島領海基線聲明後，中國海警在黃岩島領海及周邊區域開展的常態化執法巡查。中國海警局新聞發言人劉德軍表示，黃岩島是中國固有領土。中國政府公布黃岩島領海基線是依法加強海洋管理的具體舉措，符合國際法和國際慣例。根據海警法、漁業法、海洋環境保護法等國內法和包括聯合國海洋法公約在內的國際法，中國海警對黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查，依法依規跟蹤監視、警告驅離非法侵權滋擾的外籍船舶和飛機，及時救助周邊海域遇險船舶。

就在上周，中國海警在黃岩島西北海域成功救助並向菲律賓海警移交17名遇險船員，充分展現負責任大國形象。特別是黃岩島國家級自然保護區設立後，中國海警更加注重黃岩島周邊生態系統保護，積極清理海洋垃圾，管護海洋生態環境，去年發布的《黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告》和《黃岩島珊瑚礁生態調查報告》顯示，目前黃岩島生態系統健康穩定，生物多樣性豐富。

下一步，中國海警將繼續依法開展黃岩島領海及周邊區域執法巡查，嚴厲打擊電毒炸魚和捕撈瀕危水生野生動物等違法行為，依法管控侵權滋擾船隻，維護相關海域的良好秩序和生態環境，堅決捍衛國家領土主權、安全和海洋權益。