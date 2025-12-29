圍台軍演｜陸海警除炮衣處臨戰狀態　雙語喊話台艦｢不要誤判形勢｣

今日（29日），解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。演習分五大區域，包括台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東；明日30日8時至18時還將進行實彈射擊。

今日同時，大陸福建海警組織艦艇編隊在台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查，大陸海警方面表示，本次是按一個中國原則依法管控台島及其附屬島嶼的實際行動。晚間，央視旗下「玉淵譚天」公布一段畫面，可見福建海警艦艇摘炮衣進行環台島執法巡查，並解釋說明「海警艦艇編隊已處於臨戰狀態，可隨時啟動防禦機制」。



陸海警監聽編隊處於臨戰狀態

根據影片畫面，有多艘艦艇列隊前進，接著出現摘除炮衣的放大畫面。「玉淵譚天」引述相關人士報道稱，此次執法巡查，福建海警所有艦艇炮衣全摘，「這表示海警艦艇編隊已處於臨戰狀態，可隨時啟動防禦機制」。

福建海警船艦今日以4組編隊方式執行任務，1302編隊從北邊的福州一帶出發，從台灣北部向東部前進，1306編隊則是從廈門一帶出發，從巴士海峽朝台灣東部前進，與1302編隊在花蓮東方外海會合，至於2204編隊則在澎湖南端海域，2203編隊位置較為靠近高雄外海進行演訓。

陸海警雙語喊話台艦

福建海警還組織艦艇編隊實施聯合護漁、查證識別、攔截查扣等科目演練，檢驗有效管控、高效執法能力。官媒《環球時報》亦有報道指出，大陸海警多艘艦船抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四個港口。

在福建海警開展執法巡查的過程中，台軍亦出動「基德」級驅逐艦在周邊活動，台海巡署亦出動船艇抵近陸海警拍攝影片。

《環球時報》公開影片顯示，面對台方艦船，中國海警艦船用普通話和閩南話分別喊話台方：「我是福建海警14609艦，我艦正在轄區海域開展執法巡查，不要影響我正常巡航執法，台灣回歸是歷史大勢，請你們不要誤判形勢，為『台獨』賣命死路一條」。

今日中國海警發佈「環台島執法巡查示意圖」，以紅色中國結繩代表路線，形容為「圈一個台灣繩（省），打一個中國結，結的是血脈，系的是統一」。用紅繩象徵兩岸同胞血脈相連，也是警示「台獨」的紅線。

據台灣方面數據，今日圍台軍演，大陸海警有10艘在台灣周邊部署，馬祖、烏丘嶼周邊各2艘。