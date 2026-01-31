深圳黃金交易平台杰我睿爆煲　官方：已啟動兌付，網傳金額誇大

近期，深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」卻被爆資金鏈斷裂，用戶無法提現及提取自己在平台購買的金料，所涉金額高達133億人民幣（下同），引發用戶抗議，甚至在深圳水貝爆發警民衝突。



1月28日深圳羅湖發布官方通報，表示已成立工作專班核查事件。1月31日，羅湖區工作專班發布情況通報稱，在工作專班督促下，杰我睿公司處置資產、籌集資金，已啟動兌付。



羅湖區工作專班稱，持續介入處置深圳市杰我睿珠寶有限公司經營異常事件，杰我睿公司已開通線上簽約兌付渠道，並設立線下接洽辦理點，地址為「羅湖體育館，羅湖區羅沙公路經二路48號」。

通報稱，在工作專班監督下，杰我睿公司已委託第三方專業機構對公司經營情況進行審計。初步結果顯示，網傳金額明顯誇大。

據此前報道，1月28日，《香港01》採訪在杰我睿購買金料的苦主，他們表示，從1月20日開始，在杰我睿提取現金緩慢，甚至出現無法提現的情況。義烏的樓小姐表示，自己目前難以拿回存在平台的172克金料和餘額，她不接受杰我睿提出的賠償要求。

據悉，杰我睿提出，每天向每個用戶提供一筆500元的金額和1克金豆子；對於賠償則提出，在減去炒金收益後，賠償用戶成本的2折金額，用戶則需要簽署諒解書。

樓小姐表示，杰我睿的行為是「詐騙」，若接受了調解方案，則變成經濟民事糾紛，她和其他苦主都希望能夠以刑事立案，由政府、警方介入調查。

杰我睿被爆出事後，1月25日、27日，聚集在深圳水貝的上百名杰我睿用戶與深圳警方爆發衝突。現場有抗議用戶遭工作人員拖入電梯內：

1月27日傍晚，「杰我睿」老闆張志騰曾發影片回應事件，表示自己一定會處理此事「給大家一個交代」，並表示自己「被做局」，之所以解散維權群組是因為擔心有人在群組內「煽風點火」，希望大家「不信謠，不傳謠，給我點時間。事情這麼大，我怎麼可能跑得了。對不起，給大家造成的傷害，我必將付出應有的代價。」