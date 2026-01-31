新年開年猛打八「虎」　應急管理部長王祥喜被查

應急管理部黨委書記、部長王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王祥喜是繼1月29日，官方通報十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁被查後，三天之內被查的第二名正部級官員。



公開資料顯示，王祥喜出生於1962年8月，湖北仙桃人，曾任荊州市市長、隨州市委書記、湖北省政府秘書長等職，2017年任湖北省委常委、政法委書記，2019年任國家能源投資集團董事長、黨組書記。

應急管理部黨委書記、部長王祥喜。（中國政府網站）

2022年，王祥喜任應急管理部黨委書記、部長，至此次落馬。他最後一次參加公開活動是在1月27日。2022年，王祥喜任應急管理部黨委書記、部長，至此次落馬。他最後一次參加公開活動是在1月27日。2022年，王祥喜任應急管理部黨委書記、部長，至此次落馬。他最後一次參加公開活動是在1月27日。

開年猛打八「虎」

中央紀委國家監委網站顯示，今年1月被查的中管幹部分別為：1月5日，水利部原黨組成員、副部長田學斌被查；1月8日，新疆生產建設兵團黨委常委、副司令員李旭被查；1月19日，中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍被查。

應急管理部黨委書記、部長王祥喜。（中國政府網站）

1月22日，自然資源部原黨組成員，國家林業和草原局原黨組書記、局長張建龍被查；1月24日，哈爾濱電氣集團有限公司原黨委常委、紀委書記，國家監委原駐哈爾濱電氣集團有限公司監察專員楊宏勇被查；1月27日，四川省成都市人大常委會原黨組書記、主任包惠被查。

1月29日，十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁被查。1月31日，應急管理部黨委書記、部長王祥喜被查。