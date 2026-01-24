張又俠劉振立被查刷新記錄　軍隊反腐進入最高潮

1月24日，中國官方公布：中央軍委副主席張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，被立案審查調查。這則新聞如同震撼彈，再次刷新中國軍隊反腐工作力度的記錄。張又俠和劉振立同時被查，意味着2012年中共十八大以來的反腐行動在軍隊系統已經進入最高潮，中國軍隊的秩序和生態正在發生新的變化。



2022年中共二十大之後召開的二十屆一中全會選舉產生以習近平為主席的新一屆中央軍委，除了習近平之外，來自軍方的中央軍委成員共有六位，包括兩位軍委副主席張又俠、何衛東與四位委員李尚福、劉振立、苗華、張升民。張又俠在2017年十九大之後的十九屆一中全會上便已當選軍委副主席，2022年連任。何衛東是2022年新當選的軍委副主席。李尚福在2023年的全國「兩會」上被任命為國務委員、國防部長。劉振立的職務是中央軍委聯合參謀部參謀長，苗華的職務是中央軍委政治工作部主任，張升民當時的職務是中央軍委紀律檢查委員會書記。

然而短短幾年時間，來自軍方的六位中央軍委成員，除了2025年升任軍委副主席的張升民之外，李尚福、苗華、何衛東、張又俠、劉振立均被查。除了被查的五位中央軍委成員之外，軍隊將領被查的數量更是十分驚人。這樣的軍隊反腐力度遠超大約十年前徐才厚案、郭伯雄案所引起的震動，既說明反腐工作依舊艱鉅，越來越需要治本之策，又表明中國領導層自2012年十八大以來一以貫之的反腐決心。

2022年升任軍委副主席的何衛東因嚴重違紀違法在2025年被開除黨籍軍籍。（資料圖片）

2026年1月12日，習近平在中紀委會議上表示：「腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大斗爭……當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重。要保持高壓態勢不動搖，有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，讓腐敗分子沒有藏身之地。」

驚人的軍隊反腐力度說明中國領導層正在對軍隊生態進行重構，預示今後中國軍隊將發生新的變化。軍隊工作關乎國家長治久安，國防現代化是中國現代化的重要組成部分。軍隊若想保持戰鬥力，服務於國家發展大局，不能不努力解決腐敗問題。

從1949年新中國建立和1978年改革開放到現在，中國的現代化事業已經進入關鍵時期。去年10月召開的二十屆四中全會重申2035年基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的宏大目標，認為未來五年「是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」。這意味着中國要持續為社會主義現代化事業創造良好環境，其中必然包括通過反腐、吏治來確保健康穩定的政治生態。

短短數年時間，五位中央軍委成員被查，未在社會層面引起明顯衝擊，有力證明中國領導層對於整體局勢、軍隊工作、反腐工作的掌控力，故才能以十分少見的力度和決心在軍隊系統進行「自我革命」。這顯示出中國政治和社會的穩定。越是這樣的時候，在反腐工作已經超過10年之際，面對「仍然嚴峻複雜」的反腐工作形勢，中國領導層應該憑藉強大的掌控力來探索治本之策，通過推進法治和現代化治理，為從根源上解決腐敗問題、為國家長治久安和現代化事業打下紮實基礎。