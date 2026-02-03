上海警方打擊電信詐騙境外回流人員拘277人　揭園區管理森嚴內幕

近期，上海警方嚴厲打擊電信詐騙境外回流人員，通過線索分析研判，鎖定位於涉及境外3國的多個疑似電詐據點，調查更發現境外電詐園區不僅設有武裝守衛，更以「巨額贖金」遠程遙控回流人員，警方陸續拘捕在境外電詐園區活動的277名涉詐人員，並在網上追逃200人。



上海市公安局介紹，2025年5月，上海警方辦理案件過程中，掌握一名涉嫌電詐人員王某即將回國的消息，並於當年5月15日在上海浦東國際機場將他拘捕歸案。

經審訊，王某交代其在境外某電詐園區內通過2年多的所謂「提升業績」，「晉升」成為該園區重要項目負責人。他組織10多名組員成立薦股詐騙小組，通過在互聯網發布信息、社交軟件聊天等方式，以軟件工程師、公司高管等人物設定開展情感交流，進而推薦股票、期貨、虛擬幣等方式騙取被害人「投資」。

警方拘捕在境外電詐園區活動的涉詐人員。（上海市公安局）

王某到案後，警方陸續拘捕該團夥26名涉詐境外回流人員，並掌握大量境外涉詐人員，愈來愈多隱身在國內的電詐回流人員被發現。

在辦案過程中，警方發現部分人回國後，企圖通過拉攏、欺騙介紹同學、老鄉等關係人員成為下線，組織他們赴境外「賺大錢」。

2026年1月20日，專案組在浙江的某高鐵站拘捕開網約車的林某，他涉嫌在境外通過引導被害人刷單來詐騙。

上海警方在浙江的某高鐵站抓獲開網約車的林某。 （上海市公安局）

據到案人員交代，詐騙團夥內部通常設置引流、養號、聊手等崗位，並以詐騙手法和對象的不同，分為ABCD等不同組，組員與組員之間、組與組之間開展所謂「業績」考核。

電詐園區內制度森嚴，有武裝守衛、巡邏，活動區域僅限電詐園區內部，必須做滿一定年限、且業績達到相應層級後方能報備外出。

回流境內人員被詐騙團夥以繳納巨額「贖金」、扣押獎金等方式遙控指揮，許多人因貪圖利益陷害親友走上電信網絡詐騙的歪路。目前，疑犯已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。