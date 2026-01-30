挑手筋剁手指　緬北果敢徐老發建14個詐騙園區一審判死刑緩刑兩年

2026年1月30日，重慶市第五中級人民法院一審公開宣判徐發啟（徐老發）犯罪集團案。對被告人徐發啟判處死刑，緩期二年執行；對被告人張龍龍判處無期徒刑；對被告人羅玉軍、習康強、劉世兵判處二十五年至十四年不等有期徒刑，並相應判處沒收財產、罰金等附加刑。



經審理查明，2019年以來，以徐發啓為首要分子、羅玉軍等武裝頭目為重要成員的犯罪集團，利用徐發啓在緬甸果敢地區的影響力，與電詐犯罪集團合作，陸續修建開設多個詐騙園區實施電信網絡詐騙，涉詐資金11餘億元，並在武裝庇護過程中，夥同電詐犯罪集團故意傷害不服從管理的涉詐人員，致一人死亡、一人輕傷。徐發啟還結伙實施了走私、販賣毒品等犯罪。

重慶市第五中級人民法院認為，被告人徐發啓、張龍龍、羅玉軍、習康強、劉世兵的行為分別構成詐騙罪、故意傷害罪、走私、販賣毒品罪等六項罪名。法庭根據各被告人犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法作出上述判決。

相較於緬北「四大家族」犯罪集團，徐老發犯罪集團規模雖較小，但因其快速擴張勢頭及殘忍手段，引起中方執法部門高度警惕。2023年9月，公安部部署重慶公安機關對徐老發犯罪集團開展專案偵辦。同年12月，在掌握大量違法犯罪事實和證據基礎上，公安機關依法對徐老發公開懸賞通緝。

官方宣布涉及詐騙犯罪的緬北果敢四大家族已經進入司法程序，圖為2024年1月30日，白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等10名緬北重大犯罪嫌疑人在被押解回中國大陸的飛機上。（新華社）

2024年1月30日，依託中緬執法安全合作機制，緬甸警方將徐老發抓獲並移交中方。同時，重慶公安機關抽調300餘名警力日夜奮戰，先後奔赴福建、貴州、甘肅、雲南等18個省市開展調查取證。

開庭審理揭殘忍犯罪：竹片挑手筋、斷指浸酒

2025年10月重慶市第五中級人民法院曾公開開庭審理緬北「徐老發犯罪集團」案件，揭開這一活躍於緬甸果敢地區的犯罪組織內幕，該集團不僅涉嫌詐騙金額高達11億元人民幣，更涉及多宗令人髮指的虐待案件，包括挑斷手筋、斷指浸酒等殘忍手段。

徐老發犯罪集團曾剁掉被害人尾指泡酒。（影片截圖）

另外，專案組在園區小黑屋發現牆上血手印及記錄拘禁天數的「正」字標記。

法院審理指出，緬甸籍主犯徐老發（又名徐發啟）早年通過販毒積累資本，2019年勾結金主成立「盛源集團」從事電信詐騙。2019年以來，以徐老發為首的犯罪集團利用其在緬甸果敢地區的影響力，與電信詐騙犯罪集團合作，陸續修建、租用天子酒店、東城產業園、包包寨、311大廈等14個詐騙園區，組織招募大量人員，對中國公民大肆實施電信網絡詐騙犯罪。

2021年更掌控「新平街民兵隊」400多名兵力，成為兼具武裝與犯罪能力的新興地方勢力，專門為詐騙園區提供武裝保護，防止人員逃跑及為老闆擔任警衛。徐老發縱容金主暴力管控、虐待、毆打甚至殺害不服從管理或無法完成詐騙業績的底層人員。該園區內曾發生故意傷害致人死亡案件1宗、致人輕傷案件1宗，非法拘禁、敲詐勒索案件數十宗。

審理過程中，受害人的證詞揭露了園區內的恐怖景象，有受害人表示因對詐騙業務不熟練，遭管理人員用竹片挑斷手筋受害人邱某表示，因不服從管理，尾指被硬生生剁掉浸泡於酒中。另外，專案組在園區小黑屋發現牆上血手印及記錄拘禁天數的「正」字標記。

官方指出，以徐老發為首要分子的犯罪集團涉嫌詐騙、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索等多項罪名，涉及詐騙案件3400餘宗，涉案金額達人民幣11億餘元。