網傳河南女書記睡人夫 正主曝光鹹濕對話 怒批：領國家薪忙開房
撰文：盧詩文
出版：更新：
河南基層官場近日驚現一場私德爭議，一名社區女書記劉豔傑被指與已婚男子發展不正當關係並被男方的原配通過張貼「大字報」的形式公開揭露，該事件隨後在社區內與網絡間發酵。
人妻怒揭社區女書記當小三 當地警方：係虛假信息
近日，有網民發現，在河南安陽某屋苑，有人張貼印有「銀鷺社區書記劉豔傑破壞別人家庭」的「大字報」，並且在「大字報」中附有劉豔傑和他人丈夫的聊天記錄。
公開資料顯示，被指出軌的劉豔傑是河南省安陽市文峰區銀鷺社區黨支部書記，銀鷺社區管轄福佳斯東區、福佳斯西區、海興御花園、金柏灣4個住宅社區。
網傳的告示顯示，原配在信中指責劉豔傑「出軌成癮」，並稱其「社區給你發的工資是讓你上班時間出去給別人開房」。告示中含有大量情緒化、人身攻擊的語言，並稱公開此事是為了「警告」對方，顧及自己孩子的臉面才未採取更激烈的曝光方式。
同時流傳的微信聊天記錄截圖顯示，對話雙方言辭親密直白，涉及「開房」、「發生關係」等露骨內容。網友們紛紛留言冷嘲熱諷表示，「表面越老實，內心就越風騷」「果然是人民的公僕，為人民服務啊！」
值得注意的是，據《大河報》報道，1月20日，有銀鷺社區工作人員稱，劉某某破壞他人家庭傳言不實，已經報警處理。目前當地派出所已經處理該案，並稱這是虛假信息。截至發稿，安陽市相關部門尚未就此事發布官方聲明。
