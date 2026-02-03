江蘇鹽城在建大橋倒塌　事故共造成5人死亡

江蘇省鹽城市一座在建橋樑2月2日發生崩塌，已打撈起多名落水人員，垮塌的橋樑為興建中的響水月港大橋。據新華社2月3日中午通報，江蘇省鹽城市相關部門披露，經市縣兩級全力搜救，響水縣月港大橋塌落事故中的3名失聯人員遺體已找到，事故共造成5人死亡。



圖為2025年12月，社交平台流傳月港大橋主體結構基本完成的航拍畫面。（抖音@一星截圖）

《新華社》2月3日中午通報稱，江蘇省鹽城市相關部門披露，經市縣兩級全力搜救，響水縣月港大橋塌落事故中的3名失聯人員遺體已找到，事故共造成5人死亡。

2月2日17時46分，由中鐵十二局承建的連申線月港大橋在施工過程中，發生系杆拱梁塌落事故。事故發生後，市縣兩級第一時間組織應急救援和現場處置，目前搜救工作基本結束。

響水月港大橋垮塌。（央視新聞）

據央視此前報道，事發於下午5時46分，由中鐵十二局承建的連申線月港大橋，在施工過程中，發生繫桿拱樑塌落事故，通報時事故造成2人重傷，經送醫搶救無效死亡，3人失聯。

圖為2026年2月，社交平台流傳月港大橋日前在建中畫面。（抖音@華哥8888互關互贊截圖）

翻查內地報道，響水月港大橋原為一座長169公尺的簡支預應力混凝土繫桿拱橋，現正進行擴建改造。改建後的大橋全長將達301.36米，主橋採用下承式簡支鋼管混凝土繫桿拱結構，設計更為穩固，以適應區域交通與航道通行需求。

此次改建工程屬於「連申線黃響河至淮河入海水道段航道整治工程」的一部分，計劃工期為38個月。響水明訊網去年11月25日稱，「位於響水縣的月港大橋建設進度較快，長達95米的主跨已基本建成，彎月形的繫桿拱橋也即將完成，計劃近期開展繫桿拱橋吊裝」。