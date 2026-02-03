小米電動汽車起火難救援？中國禁止汽車用隱藏式門把手創全球首例

中國工業和信息化部星期一（2月2日）發布新安全標準，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手，代表過去如小米、特斯拉等電動汽車使用的隱藏式門把手被禁，中國也成為世界上首個禁止這種設計的國家。



工信部表示，新規將於2027年1月1日起開始實施。已獲得型式批准的車型，應於2029年1月前修改其設計以符合要求。

此前，中國國內發生多起引發高度關注的事故，其中包括兩起小米電動汽車起火事故。事故中車門疑似因斷電而無法打開，造成車內人員既無法逃生，也無法獲救，最終身亡。

隱藏式門把手最早來自特斯拉（Tesla），在美國特斯拉的車門已是安全調查的目標，而歐洲監管機構也正在考慮制定自己的規則。

彭博社則引述上海咨詢公司Automobility創始人魯索（Bill Russo）表示，「中國正在從最大的電動汽車市場轉型為新汽車技術監管規則的制定者。」

魯索指出，「北京率先行動，可以利用其龐大的國內市場，鎖定中國和外國汽車製造商在當地必須遵守的安全標準。這些標準最終可能會隨著中國電動汽車出口而推廣開來，並影響全球規範。」