電動車隱藏門把手不安全？電池受損必起火？拆解九大常見迷思

中國公安部統計數據顯示，截至2025年底，中國新能源汽車保有量達4397萬輛，佔汽車總量的12.01%；中國新能源汽車銷量連續十年全球第一。



中國經濟訊息社與中國汽車工程研究院聯合發布《2025新能源汽車安全認知報告》列出「新能源汽車安全認知9大誤區」。其中涉及「隱藏式門把手不安全，緊急情況逃不出」、「電池受損就會爆燃」、「碰撞測試好=怎麼開都安全」、「智能駕駛=全自動駕駛，可放手分心」等關注度較高的認知誤區。

電動車安全認知九大誤區：

誤區一：電動車比燃油車更危險

正解：風險類型不同，不能超出使用場景進行狹義安全對比。從碰撞測試角度，新能源汽車車身剛度更高、重量更大，碰撞表現通常優於燃油車，但電池包需要更多防護，需要辯證看待。

誤區二：隱藏式門把手不安全，緊急情況逃不出

正解：隱藏式門把手是普遍採用的成熟方案，國內車輛存量超千萬，能滿足日常出行和碰撞安全要求。新國標將於2027年實施，將進行多項升級強化，目前已有問界M8、小米YU7等完成升級，符合新國標。

誤區三：電池受損就會爆燃

正解：動力電池受損與爆燃並不直接劃等號，主流車型有外殼防護+熱失控預警。只有當電池遭遇嚴重穿刺、高強度擠壓且破壞內部結構、散熱失效的極端組合場景，才可能觸發熱失控。

誤區四：車身輕量化=安全性下降

正解：新能源汽車的輕量化是高強度材料替代以及結構優化的協同設計。實際數據顯示，主流輕量化車型的碰撞測試成績，與傳統鋼材車身車型並無差異，部分車型甚至因結構優化表現更優。

誤區五：智能系統數據多，隱私風險高

正解：數據加密脱敏，僅收集必要訊息，隱私與安全非捆綁關係。

誤區六：碰撞測試好=怎麼開都安全

正解：碰撞測試是「標準化場景下的安全底線驗證」，是衡量車輛在常規事故場景下的防護能力。但極端事故的道路條件、車輛速度、角度、碰撞對象更複雜。超速帶來的風險呈指數級上升，車輛的被動安全也存在極限。

誤區七：智能駕駛=全自動駕駛，可放手分心

正解：正確認識智能駕駛的能力邊界，L2級輔助駕駛需全程保持注意力集中，不脱手脱眼，不依賴系統完成複雜路況行駛，駕駛員是安全駕駛的第一責任人。

誤區八：新能源汽車不用維護

摒棄「低維護即無需維護」的誤區，按車輛手冊要求定期到正規門店進行安全檢測，重點檢查電池狀態、高壓線束絕緣性、制動系統等關鍵部件，及時排除老化隱患。

誤區九：滿充滿放更安心，續航焦慮要滿電

正解：20%-80%電量最護電池，長期滿充易加速衰減、提升風險。

報告強調，未來新能源汽車企業不僅需要持續提升產品安全性能，更應主動加強與公眾的溝通。同時，社會各界也需持續加強交通規則的宣傳教育，夯實安全駕駛的共識。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】