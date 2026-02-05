南京惡勢力集團長期脫離偵控　公安分局局長等「保護傘」被立案

周四（5日），最高人民檢察院發布「強化刑事檢察監督推進更高水平平安中國建設」典型案例，包括蔣某等五人徇私枉法案，該案中，源自南京的惡勢力集團長期脫離偵控，當地公安分局局長等「保護傘」被立案偵查。



最高人民檢察院舉行「強化刑事檢察監督推進更高水平平安中國建設」新聞發布會，通報檢察機關高質效履行刑事檢察職能，推進更高水平平安中國建設情況，並發布「強化刑事檢察監督推進更高水平平安中國建設」典型案例。

案情指，2016年4月7日晚，以王某某為首的惡勢力犯罪集團在江蘇省南京市某區一KTV滋事、鬥毆，將被害人劉某刺傷（重傷二級）。2018年12月20日晚，王某某在本人經營的飯店與於某等人因糾紛發生鬥毆，王某某糾集黃某等人持砍刀、鋼叉將于某等人砍傷（于某構成重傷，另有2人構成輕微傷）。2014年3月至2018年12月，滕某等人利用開設在南京市某區的數個遊戲廳開設賭場，查證屬實的賭資高達6000餘萬人民幣。王某某、滕某等人長期脫離偵控，未被及時查處。

南京市公安局、南京市人民檢察院在南京市「掃黑辦」指導下，指定王某某案異地偵查，推動原案查處，深挖王某某、滕某等人背後「保護傘」。2020年9月，王某某等16名惡勢力集團成員分別因犯故意傷害等多個罪名，被判處有期徒刑十九年至一年二個月不等刑罰。2023年9月，滕某等15人因犯開設賭場罪、行賄罪被判處有期徒刑九年三個月至拘役五個月不等刑罰。

南京市人民檢察院通過全面梳理王某某惡勢力集團、滕某團夥涉及的全部案件，發現多起案件存在應查未查、降格處理、怠於偵查等異常情形，先後對時任南京市某公安分局局長蔣某、治安大隊長姜某等5人立案偵查。2023年12月以來，法院以徇私枉法等犯罪分別判處蔣某等5人有期徒刑十年六個月至二年不等刑罰。在依法查辦相關案件的基礎上，南京市檢察機關聯合公安機關共同組織專項核查，截至2025年底，累計核查案件300余件，已清理糾正200餘件，有效促進偵查活動依法規範開展，切實維護司法公正，增強監督剛性和實效，推動執法司法規範化水平提升。