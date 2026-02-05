駐美大使謝鋒：努力推動中美關係進一步穩下來、向前走

2月3日，中國駐美大使謝鋒致辭表示，要堅持元首外交引領，把准中美關係發展方向。2025年，習近平主席同特朗普總統4次通話、多次通信，並在韓國釜山成功會晤，在關鍵時刻為中美關係巨輪校正航向。今年，兩國將迎來一系列高層交往，雙方應共同努力，營造氛圍、創造條件、積累成果，努力在戰略層面推動中美關係進一步穩下來、向前走。



謝鋒表示，要妥善管控矛盾分歧，消除中美關係發展障礙。中美共同利益遠大於分歧，不能讓分歧定義中美關係，也不能讓敏感問題干擾總體中美關係。美方應該尊重中方核心利益和重大關切。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方應該以行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報。

駐美大使謝鋒。（中國駐美國大使館）

2026年2月3日，「春晚序曲·全球看春晚」暨紀念中美「乒乓外交」55周年人文交流活動在美國華盛頓州塔科馬市舉行。（中國駐美國大使館）

謝鋒表示，要積極拓展互利合作，增強中美關係發展動力。互利共贏是中美關係本質。過去一年，中美經貿團隊舉行五輪經貿磋商，就處理兩國經貿領域突出問題達成廣泛共識，再一次表明談比打好。今年是中國「十五五」規劃開局之年，中國式現代化進程蹄疾步穩，將為包括美國在內的各國帶來更大機遇、更多利好。中美應在經貿、打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智能、醫療健康領域深挖合作潛力，促成合作項目。