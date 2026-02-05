11部門聯合發文：提升境外人員入境數字化服務便利性

據中國網信網周四（5日）消息，近日，國家網信辦、國家發展改革委、教育部、工業和信息化部、人力資源社會保障部、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、中國人民銀行、國家移民局、中國貿促會等11部門聯合印發《關於提升境外人員入境數字化服務便利性的實施意見》（以下簡稱《實施意見》），旨在打通境外人員入境數字化服務堵點、卡點，建立互聯互通、包容普惠、標準互認的數字化服務體系，打造更加國際化、便利化的數字化服務環境，進一步擴大高水平對外開放，加快構建新發展格局。



《實施意見》提出，到2027年，入境數字化服務國際化、便利化程度顯著提升，數字化基礎服務更加暢通高效，居住、醫療、支付、旅遊、公共服務等領域的數字化應用服務堵點基本打通、應用場景全面拓展，為擴大高水平對外開放注入強勁活力；到2030年，入境數字化服務達到國際領先水平，互聯互通、包容普惠的數字化服務生態更加成熟，全場景數字化服務與國際通行模式深度銜接，數字化服務高水平開放促進經濟社會高質量發展能力顯著增強。

《實施意見》明確了5方面14條工作舉措。一是夯實數字化基礎服務，包括便捷電信業務辦理、加強外文數字化服務、建設數字化綜合服務平台。二是完善數字化支付服務，包括提升數字支付便利性、完善消費數字化服務。三是優化數字化旅遊服務，包括拓展文化和旅遊線上服務渠道、便捷交通出行數字化服務、提升居住數字化管理水平。四是豐富數字化公共服務，包括提供數字醫事服務、強化教育數字化服務、優化投資創業服務、提升政務服務水平。五是加強網絡和數據安全保障，包括強化網絡安全防護能力、提升數據安全與個人信息保護水平。