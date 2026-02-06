國安部指台灣情治人員滲透陸人組黨結社、違規示威

國家安全部2月6日在微信公眾號發布消息，披露一宗涉台案件，聲稱內地境內人員彭某某遭台灣情治機關人員李某某利用，在網絡組黨結社，並「線上下違規集會示威」，國安單位已「依法對彭某某、李某某實施抓捕」。



相關內容被置於一系列案件通報之中。國安部表示，國家安全機關工作發現，境內人員彭某某因長期接受「境外反華敵對勢力」滲透影響，逐漸形成「反動思想」，並被「台灣情治機關人員李某某」利用，在網絡組黨結社及線下違規集會示威。

消息稱，「他們的猖狂舉動早已被國家安全機關納入偵察視野，在固定相關證據後，依法對彭某某、李某某實施抓捕」。

報道中並引述國安幹警余強回憶辦案經過稱，犯罪嫌疑人到案後，境外反華敵對勢力妄圖持續施壓，但專案組成員頂住壓力，不向任何企圖危害中國國家安全的犯罪勢力妥協。余強表示，專案組成員最終透過縝密的偵查推理、嚴謹的辦案流程、確鑿的證據鏈條及巧妙的鬥爭方式，公開審理了犯罪嫌疑人，有力打擊震懾了境外反華敵對勢力。

國安部稱，彭某某、李某某因犯顛覆國家政權罪受到了法律的嚴懲。不過，通報未公布兩人具體姓名及詳細案情，也未明確指出所稱「台灣情治機關」為何單位。