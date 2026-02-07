美國智庫報告：中國對外投資創2018年來新高　重心轉向非洲與中東

內媒《環球時報》2月6日引述日本《日經亞洲》報道，美國智庫榮鼎諮詢集團旗下「中國跨境監測」2月4日發布報告稱，中國去年對外投資同比增長18％，對外直接投資達1240億美元，為2018年以來最高水準。



不過，根據中國商務部及外匯局日前公布數據，2025年中國全行業對外直接投資為1743.8億美元，比上年增長7.1％。

榮鼎報告指出，在能源與基礎材料領域投資推動下，中國正加速將投資重心從西方國家轉向非洲與中東地區。數據顯示，能源包括化石燃料與可再生能源，以及大宗商品投資，佔去年中國對外投資總額近半。

報告稱，中國資本主要集中於亞洲，去年該地區新增投資約400億美元，其次為撒哈拉以南非洲，重大項目包括幾內亞西芒杜鐵礦與尼日利亞兩座大型鋰加工工廠。

美智庫指陸投資重心從西方轉向非洲與中東地區。圖為2025年11月4日國務院總理李強在上海會見出席進博會的尼日利亞眾議長塔傑丁。（外交部）

另據澳洲格里菲斯亞洲研究所與上海綠色金融研究中心研究，隨著共建一帶一路倡議持續活躍，中國大部分對外投資流向金屬與採礦業的礦產加工業。哈薩克成為去年中國單一最大投資接收國，投資總額約258億美元，主要由鋁與銅相關專案驅動。

榮鼎報告指出，全球人工智能數據中心能源需求快速增長，吸引中國資本更多進入基礎材料與能源領域。中國消費品企業亦加大海外投資，推動併購交易增長，自2022年以來併購交易價值幾乎翻倍。

數據同時顯示，中國對中東與北非地區投資創下歷史新高；相較之下，北美、歐洲與大洋洲合計僅佔中國對外直接投資總額不到20％，較2016年下降約70％。

報告提到，因西方國家對中國資本審查趨嚴，中國企業對美投資更為謹慎。《日經亞洲》指出，中國對外直接投資增加與陸美貿易及科技爭端相關。榮鼎分析師丹妮爾．吳表示，中國投資者對在美國宣布新投資項目持謹慎態度。她並指出，因具有高價值與長期性特徵，能源與基礎材料領域的投資在今年仍將持續。