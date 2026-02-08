遼寧政務大廳窗口職員8年收好處費高達1614萬：不送錢就拖延刁難

內媒《遼寧日報》報道，近月遼寧省委巡視組對省住房和城鄉建設廳黨組開展了專項巡視，官方通報其中一宗嚴重問題，指省住建廳駐政務大廳工作人員王某某，在窗口接件時對送錢的當天轉辦，不送的以各種理由搪塞拖延、故意刁難，8年收取好處費1614萬元（人民幣，下同）。



遼寧省住建廳駐政務大廳一名工作人員被指8年收好處費高達1614萬。（資料圖片）

報道指，針對全省住建系統破壞營商環境問題反映強烈的情況，2025年10月至2026年1月，省委巡視組對省住房和城鄉建設廳黨組開展了專項巡視。

專項巡視巡察發現問題5573個、問題線索1310件，受理主動投案90人，推動邊巡邊查問題線索176件，留置122人。

專項巡視巡察過程中發現的突出問題主要包括「政務服務過程中吃拿卡要、以權謀私」。省住建廳駐政務大廳工作人員王某某，窗口接件時對送錢的當天轉辦，不送的以各種理由搪塞拖延、故意刁難，8年收取好處費1614萬元。

此外還有「輪番檢查騷擾企業」、「同一事由多次重複處罰」、「同類問題不同處罰標準」等問題。

「把公權當私器，雁過拔毛」

報道指，突出問題和典型案例暴露出有的部門和幹部權力觀扭曲，服務意識淡薄；檢查執法不規範，濫用自由裁量權，給企業添堵；頻繁檢查、變相檢查，給企業增加負擔；把公權當私器，雁過拔毛，讓企業和群眾深受其害。這些行為嚴重損害公平正義、破壞營商環境，必然受到黨紀國法的嚴厲懲處。