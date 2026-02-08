裝修一半停工！內地家居龍頭深圳經銷商爆煲　波及數百業主涉千萬

近日，多位業主在社交平台爆料稱，內地訂製家居行業龍頭企業「索菲亞」旗下品牌「司米」的深圳經銷商突然「跑路」，事件波及數百戶業主，涉案總金額估計達千萬元（人民幣，下同），引發關注。



有業主家裡裝修到一半就停工。（《每日經濟新聞》）

綜合內媒《每日經濟新聞》、《深圳大件事》等報道，涉事業主表示，受影響業主涉及的金額在3萬至30萬元不等，他們在交完裝修款項或預付款後，遭遇了停工、款項難追等情況。涉事經銷商為安家天下（深圳）裝飾有限公司。

司米發聲明表示，該經銷商在品牌授權範圍外，私自開展了硬裝工程及銷售第三方非司米品牌產品的業務。

司米母公司索菲亞的工作人員透露，正是這部分非授權的業務的資金鏈斷裂，最終引爆了整體危機。

索菲亞的工作人員又指，該經銷商負責人並未「跑路」，但資金鏈斷裂的現實，已使其無法獨立完成所有訂單。

涉事經銷商門店。（《每日經濟新聞》）

司米的聲明又表示，已成立專項應急工作組進駐深圳：對於能在司米系統內查到的有效訂單，品牌方啟動兜底交付；對於經銷商私自開展的非授權業務，則建議消費者通過法律途徑解決。

資料顯示，司米原為法國品牌，2014年被索菲亞引入中國，2023年索菲亞完成對其全資收購並納入集團品牌，專注於櫥櫃及高端整家訂製業務。

內地訂製家居行業龍頭企業「索菲亞」。（新浪財經）

內媒：類似事情已經層出不窮

《每日經濟新聞》指，近年來內地房地產行業持續下行，家居市場競爭激烈，部分經銷商為了牟利鋌而走險。這些經銷商一方面借助知名品牌背書，在大型賣場內開設正規門店以吸引顧客，暗地裡卻背著品牌方私下開展裝修服務、銷售小廠產品。

另一方面，在收取大額預付款甚至全款後，經銷商便以「材料短缺」「產能不足」等理由拖延履約，最終電話失聯、門店清空，類似的事情已經層出不窮。