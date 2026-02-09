高市早苗大勝　胡錫進酸成不了鐵娘子：日本島內自娛自樂

日本第51屆眾議院選舉於今（9）日上午確定全部465席議席。由高市早苗領導的自民黨取得316席，單獨超過法定三分之二門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟則大幅萎縮至49席。外界普遍認為，這是日本國內政治格局的重大改變。



針對日本政局變化，內媒《環球時報》前總編輯胡錫進8日晚間發表評論，對高市早苗勝選及其未來對華政策走向作出分析。

胡錫進表示，自民黨與日本維新會一共有232席，比半數還少一席，因此高市早苗是理論上的弱勢首相。使用突襲戰術贏了解散眾議院重新選舉的賭博之後，她將一舉成為「強勢首相」。他並回顧，2012年自民黨在2009年慘敗後贏得294個席位，那場勝利為安倍延續8年首相職位鋪平了道路。

不過，胡錫進強調，總體看，日本這次選舉的重大變化是日本這個島國內部「自娛自樂」。他指出，由於日本在戰略上完全倒向美國，而且國家實力與高峰時期相比嚴重萎縮，日本在東亞的戰略槓桿能力大為減弱。

胡錫進分析，美國總統特朗普已宣布將於4月訪華，美、英、加等西方國家亦積極改善對華關係，英國與加拿大領導人於今年1月完成所謂「破冰之旅」。相比之下，日本的對華政策顯然脫離國際主流趨勢。

他提到，針對高市早苗去年11月的涉台言論，北京曾強烈反擊，提前對其選前周邊與本人勢力施壓。「高市撐著不收回錯誤言論，很可能沒有力量提升對中國的直接挑釁和對抗。在對華問題上，她在西方很孤獨。」

對於中日關係走向，胡錫進表示，如今中國有能力控制日本帶來的破壞力，實力增長改變了中美戰略博弈的態勢，也在一定程度上緩和、管控了與西方主要國家的分歧。「日本右翼雖對華深懷敵意，卻影響不了中國的大事。中國可以把與日本的僵局掛在那裡，長期晾著它。」

在評論中，胡錫進直言，「高市早苗無論當幾年首相，她都成為不了自己希望成為的『戴卓爾夫人』。她不是『鐵娘子』，而是攪屎棍。」他指出，戴卓爾當年站在整個西方與蘇聯對抗的前線，且西方贏得冷戰，而當前日本並不具備相同的國際條件。

前英國首相戴卓爾夫人（左）、前美國總統列根（右）（Getty Images）

胡錫進認為，日本並非「重新走向盛世」或「國民意氣風發」，而是社會徬徨、焦慮之下的反應。高市早苗位於自民黨內右翼頂端，與日本社會極右翼形成呼應。特朗普在日本大選前夕公開力挺高市早苗，除基於美日關係考量外，更因理念契合。

他分析，當國家陷入衰退陰影或危機感籠罩時，選民往往傾向支持具極右翼色彩的領導者，以尋求強硬變革力量。自民黨勝選的主因在於高市早苗的個人形象，以及減稅、補貼等經濟政策切合選民心理。即使其對華立場激進，在選戰氛圍下外交議題被相對忽略。

胡錫進最後指出，「安倍經濟學」曾帶來短期虛假繁榮，高市若效法安倍未必能扭轉乾坤，大概率只是對日本國民做一番忽悠而已。他認為，高市早苗背歷史潮流而動，其對華極端表現與整個西方走向相反，而日本國力與日俱衰，未來對東北亞局勢的影響仍需觀察。