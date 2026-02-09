高市早苗率自民黨奪316席創紀錄　內地學者警告日本或加速抗中

第51屆日本眾議院選舉於今（9）日上午確定全部465席議席。由日本首相高市早苗領導的自民黨取得316席，單獨超過法定三分之二門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟則大幅萎縮至49席。



內媒環球網報道，多名中國學者分析認為，自民黨此番大勝，將對日本未來內外政策走向帶來深遠影響，尤其在對華政策及區域安全議題上，或展現更強硬姿態。

中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇表示，這一結果可說是高市早苗採取突襲戰術進行的「政治豪賭，算是賭贏了」，本質上也可看作是日本政治生態和社會民意「高度右傾化的一個必然結果」。

項昊宇指出，這次選戰對日本未來政策走向的影響將是根本性的，日本政壇可能重返「一強多弱」格局，以高市早苗為代表的右翼保守勢力將進一步確定日本政壇的主導地位，而傳統的中間、左派政治勢力將進一步被邊緣化。

在對外政策方面，他說，日本此後將謀求進一步綁定美國，拉攏美歐亞盟友，強化與中國的對抗牽制姿態，試圖維護在區域安全機制中的主動地位，並在東海、台海、南海等議題上，展現出比歷屆日本政府更直接、更強硬的干預姿態。而在歷史問題、領土海洋爭端、經濟安全等問題上，高市政府也可能採取更具挑釁性的舉動。

項昊宇表示，日本對華政策的對抗性可能會更加顯著，對中日關係無疑是嚴峻的挑戰，也會有新的風險。但日方也會繼續擺出對話姿態，謀求緩和中日關係緊張局面。

另據報道，中國社會科學院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊亦指出，在日本保守勢力穩定掌控國會下，高市早苗推動「修憲強軍」等右翼政治議程的外部限制，在野勢力暫時難以制衡。

盧昊表示，在此情況下，日本「再軍事化」進程勢必加速發展，恐將進一步成為地區「安全緊張、陣營對立、軍備競賽乃至核風險擴散的源頭」。

分析認為，自民黨在本屆眾議院選舉中取得壓倒性優勢，意味日本政治版圖出現明顯右傾變化。未來中日關係走向，特別是在東海與台海議題上的互動，將成為區域安全格局的重要觀察指標。