高市早苗揚言將自衛隊寫入憲法　中國外交部：促深刻反省侵略歷史

日本首相高市早苗演講時聲稱有意將自衛隊寫入憲法後，中國外交部2月4日表示，敦促日方深刻反省侵略歷史。



共同網報道，自民黨總裁高市早苗2日在新潟縣上越市發表演說，強調有意把自衛隊寫入《憲法》第九條稱：「為什麼不能在《憲法》中寫上自衛隊。為了將其定位為實力組織，請大家讓我來修憲。

2026年1月27日，高市早苗在東京秋葉原地區的選舉集會上發表講話。（Getty）

新華社報道，中國外交部發言人林劍4日在例行記者會上表示，中方注意到有關消息，二戰期間，日本軍國主義給地區和世界帶來深重的災難，《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等具有國際法效力的文件，明確日本作為戰敗國的國際義務，這也是日本重返國際社會的政治和法律前提。

林劍說，「正因如此，日本的修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國的高度關注。」中方敦促日方深刻反省侵略歷史，傾聽國內民眾和平反戰的聲音，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。