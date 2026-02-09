中緬泰清剿KK園區拆逾630幢建築　超1500名涉賭詐疑犯被押解回國

中緬泰聯合清剿緬甸妙瓦底賭詐園區，逾1500名涉賭詐疑犯近日被押解回國，妙瓦底KK園區超過630幢建築物已被全部拆除。



《央視新聞》報道，近日，按照公安部統一部署，山東、廣西公安機關組織警力將近期中緬泰聯合清剿緬甸妙瓦底賭詐園區行動中拘捕的1500餘名疑犯押解回國。

中緬泰聯合清剿緬甸妙瓦底賭詐園區，逾1500名涉賭詐疑犯被押解回國。（央視新聞）

截至目前，妙瓦底KK園區630餘幢相關建築物已被全部拆除，相關涉電詐疑犯均已被押解回國。

妙瓦底KK園區630餘幢相關建築物已被全部拆除。（央視新聞）

長期以來，緬甸妙瓦底地區盤踞著大量賭詐犯罪集團，大肆實施電信網絡詐騙等犯罪活動。2025年初，中緬泰建立聯合打擊電信網絡詐騙犯罪部級協調機制，持續開展多輪打擊行動。

今年以來，公安部赴緬、泰工作組在中國駐緬、駐泰使館的支持下，與兩國外交、移民、軍警等相關部門開展多輪次磋商會談，持續推動集中清剿工作，連續開展10次聯合遣返行動。

公安部有關負責人表示，公安機關將不斷深化國際執法合作，推動更多聯合打擊清剿行動，堅決鏟除犯罪窩點，全力緝捕犯罪嫌疑人，持續鞏固擴大打擊治理成果。