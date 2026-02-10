易煉紅落馬　曾主政4省　啟動長沙「史上最大規模拆違控違」行動

內地官場「打虎」行動不斷，中共中紀委國家監委今日（10日）通報，十四屆全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅涉嫌嚴重違紀違法，目前接受調查。他是今年以來中紀委公開通報審查調查的第12名中管幹部，也是今年落馬的第3位正部級官員。



媒體曾評價易煉紅施政風格雷厲風行，20024年在組織擴建岳陽樓新景區時，僅用百天時間，便完成20多萬平方米建築的拆遷工作。2015年3月，更是推動長沙掀起「史上最大規模拆違控違」行動。



《界面新聞》指，易煉紅上月還曾公開露面。2026年1月13日，浙江省政協十三屆四次會議在省人民大會堂隆重開幕，易煉紅等應邀出席會議，並在主席台就座。



前江西、浙江省委書記易煉紅被查。（證券時報網）

從政生涯歷經4個省份

2004年，不到45歲的易煉紅開始擔任岳陽市委書記。此後他的從政生涯歷經4個省份。

他曾任湖南省委常委、秘書長，2013年-2017年任長沙市委書記。此後，他擔任一年瀋陽市委書記，2018年又南下江西省擔任省委副書記，隨後當選江西省省長，2021年成為江西省委書記，此後兼任江西省人大常委會主任，省軍區黨委第一書記。2022年12月，易煉紅調任浙江省委書記，併兼任省人大常委會主任，直至2024年10月年滿65歲卸任，隨後赴全國人大擔任財政經濟委員會副主任委員。

媒體評施政風格雷厲風行

媒體曾評價，易煉紅在地方任職期間，施政風格雷厲風行。

《法制晚報》曾報道，2004年易煉紅在岳陽任職時，不得不提的政績便是擴建岳陽樓新景區。當時牽涉到拆遷的單位上百家，拆遷的居民1300多戶，但在易煉紅的決定下，僅用百天時間，20多萬平方米建築的拆遷工作就順利完成。

另外，易煉紅擔任長沙市委書記後，2015年3月，推動長沙掀起「史上最大規模拆違控違」行動。當時他以斬釘截鐵的態度，主導這場這場拆違控違行動。

網民爆料其兒子走私稀土

易煉紅落馬后，相關消息迅速登上微博熱搜第一位，有網民指，2月3日的央視《新聞聯播》，易煉紅還在鏡頭中出現，｢沒想到這麽快就被抓了｣。但也有網民爆，他已經被帶走九個月，現在才官宣；更有網民爆料，易煉紅兒子走私稀土。

有網民指，易煉紅兒子走私稀土。（微博截圖）

也有網民指，易煉紅是被帶走9個月后才官宣。（微博截圖）