難兄難弟？綿陽市長前一天開會批副手違紀　翌日自己一同任上落馬

1月21日，四川省紀委監委發佈消息，綿陽市副市長吳明禹任上落馬。26日，四川綿陽市委副書記、市長李雲在會上通報吳明禹被查，並強調全市政府系統要深刻警醒、引以為戒。然而次日（27日），輪到李雲任上落馬。省紀委監委官網發佈消息稱，李雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。這也導致一周內，綿陽市市長李雲、副市長吳明禹雙雙任上落馬。



綿陽市委常委會召開（擴大）會議通報省紀委監委對李雲涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。會議指出，省紀委監委對李雲涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查，充分彰顯了省委持之以恆推進全面從嚴治黨的堅定決心和堅強意志，再次釋放了違紀違法沒有安全地帶、一朝腐敗必將終身追責的強烈信號，同時也反映出反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生的土壤和條件仍然任重道遠。

就在李雲被查當日，《綿陽日報》頭版刊出兩則與李雲有關的新聞。一則是1月26日，李雲主持召開市政府黨組理論學習中心組學習會議。會議圍繞「鍥而不捨落實中央八項規定精神推進作風建設常態化長效化」主題開展學習研討，李雲主持並講話。另一則是同日綿陽市政府黨組召開會議，通報省紀委監委對吳明禹涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定，李雲主持並講話。

會議指出，對吳明禹進行紀律審查和監察調查，是省委堅決貫徹落實黨中央關於全面從嚴治黨決策部署的具體行動和有力體現，充分彰顯了省委推進黨的自我革命、將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心和堅強意志，釋放了反腐敗鬥爭無禁區、全覆蓋、零容忍的強烈信號。會議強調，全市政府系統要深刻警醒、引以為戒，築牢拒腐防變底線，永葆忠誠乾淨擔當的政治本色。就在會議後第二天，李雲任上落馬。

李雲任上落馬。（中國新聞周刊）

李雲生於1973年，20世紀90年代畢業於四川大學哲學系，之後曾在中國建築西南設計研究院、成都市興城投資集團有限公司、成都天府新區投資集團公司工作。由企轉政後，他曾任四川省天府新區成都管委會副主任、成都市新都區區長、都江堰（成都市代管縣級市）市委書記、成都市副市長，2022年1月任綿陽市代市長，次月就任市長。

吳明禹則是四川綿陽人，長期在綿陽市工作，上世紀90年代在綿陽市南山中學任教師，之後升至南山中學校長。之後，吳從中學校長的崗位走上政壇，擔任過綿陽市教育體育局副局長、局長，三台縣（綿陽市轄縣）縣長，綿陽市政府秘書長，三台縣委書記等職。在李雲任綿陽市市長一年後，吳明禹升任綿陽市副市長，之後還兼任過大熊貓國家公園綿陽管理分局局長職務。

吳明禹被查。（中國新聞周刊）

報道指，類似前一天市長通報副市長被查、翌日市長任上落馬的事情在官場並不多見。《中國新聞周刊》引述從消息人士報道，2026年四川省委讀書班在1月27日開班，李雲的名字仍在會議手冊上。該人士表示，李雲被查是「比較突然的」。

中國人民大學紀檢監察學院教授孟濤分析，紀委監委在正式立案調查前，需要對問題線索進行初步瞭解與核實。副市長落馬之後，市長也迅速被查，說明省紀委監委可能已掌握比較可靠的客觀證據，周邊能做的工作都完成了，從而當機立斷地決定立案。

值得一提的是，李雲過往在公開場合多次談及反腐問題。例如，去年11月，綿陽市政府黨組理論學習中心組學習（擴大）會議召開，李雲主持並講話。與會人員一同觀看警示教育片，通報綿陽全市招投標領域突出問題典型案例。會議又要求，對打領導「牌子」辦事的一律「不信、不見、不理、不辦」，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈。