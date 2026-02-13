中日關係持續緊張　日本扣押一艘中國漁船並逮捕船長

2月12日，在長崎縣近海的日本專屬經濟區（EEZ）內，一艘載有11名船員的中國漁船，因未聽從停船命令並駕船逃離遭日方扣押，47歲的中國籍船長亦被當場逮捕。



2022年來首次扣押中國漁船

據日本共同社、法新社報道，事件發生在星期四（12日），日本水產廳表示，這艘漁船位於長崎縣外海的日本專屬經濟區（EEZ）內，船長被日本漁業執法人員要求停船接受檢查，但其無視停船命令並逃離。隨後，日方以涉嫌違反日本《漁業主權法》將漁船扣押，船長也於當日被逮捕。

2019年，一艘中國漁船進入日本專屬經濟區，日本橫濱海上安保部以「違反經濟區漁業法」的罪名日本海上安保船與中國漁船。（橫濱海上安保部）

據了解，這是日本水產廳自2022年以來首度扣押中國漁船。據悉，日方當場逮捕了中國籍船長Chong Nian Li（47歲），船上包括船長在內共有11人。

報道指，負責在日本周邊海域開展登船檢查及其他執法行動的日本水產廳，2025年扣押了兩艘分別來自台灣和韓國的外籍漁船。

《觀察者網》報道稱，中方一貫不承認日方在該海域單方面划設的專屬經濟區主張。通報稱，涉事中國漁船為一艘「虎網」漁船，主要捕撈目標為鮐魚和竹筴魚。目前，日方並未透露該中國籍船長是否承認相關指控。

中日長期存在多個領土爭議，圍繞釣魚島（日稱尖閣諸島）的摩擦事件屢有發生。2025年11月，日本首相高市早苗發表「台灣有事」論觸怒中方，中日關係迅速惡化。