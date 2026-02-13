易烊千璽和章子怡老師被查　中央戲劇學院兩月內3高層違法投案

近日，內地中央戲劇學院表演系主任王鑫和表演系原主任陳剛，先後主動投案遭調查，兩人分別是當紅影星易烊千璽和章子怡的老師，相關消息衝上微博熱搜，引發內地文娛圈震蕩。



中央戲劇學院表演系系主任王鑫主動投案接受調查。（封面新聞）

表演系主任王鑫是易烊千璽老師

2月13日，據中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、河南省紀委監委消息：中央戲劇學院表演系主任王鑫涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和河南省許昌市監委監察調查。

公開資訊顯示，中戲現任表演系主任王鑫為中央戲劇學院教授，戲劇表導演博士，曾擔任中央戲劇學院表演系表演教研室主任、黨總支常務副書記、副系主任，博士研究生導師，多年從事本科戲劇表導演教學，具有豐富的教學經驗。

王鑫主要教授的課程有戲劇（影視）表演，戲劇導演基礎等。包括易烊千璽、胡先煦、李蘭迪、羅一舟等知名影視紅星皆為他的學生。

他也曾出演多部影視劇，2018年憑藉電影《無問西東》許伯常及電視劇《大江大河》徐縣長獲得外界關注。

曾是章子怡老師，中戲前主任陳剛涉違法投案。（微博）

表演系原主任陳剛是章子怡老師

2月12日，據中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、河南省紀委監委消息，中央戲劇學院表演系原黨總支書記、主任陳剛涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和河南省許昌市監委監察調查。

公開資訊顯示，陳剛出身戲曲世家，本科畢業於中央戲劇學院表演系，研究生畢業於導演系。他是中戲表演系原系主任、教授、博士生導師、中國首位表演專業博士後合作導師。

《中國新聞網》報道，章子怡、孫紅雷、王千源、佟麗婭等演員都曾是陳剛的學生。陳剛執導的電影《洋妞到我家》2014年公映時，章子怡還錄影片祝賀，表達對老師的支持。

中央戲劇學院院長、「明星導師」郝戎主動投案被查。（澎湃新聞）

在王鑫和陳剛之前，去年12月19日，中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎也主動投案，接受審查。短短兩個月内，中央戲劇學院院長、表演系主任、表演系原主任，先後主動投案遭調查。相關消息衝上微博熱搜，引來不少網民感慨稱，藝術圈的水太深了。