中央戲劇學院院長郝戎被查　曾是章子怡、劉燁等老師

12月19日，中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、河南省紀委監委聯合發布消息，中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。他在中戲任教期間，曾帶過國際影后章子怡、影帝劉燁等重量級影星。



中央戲劇學院院長郝戎主動投案被查。（澎湃新聞）

該消息瞬間登上微博熱搜，引發熱議。郝戎過去曾是台前演員，隨後回到中戲擔任教育工作，任教期間執導過「中央96級明星班」，帶出過眾多一線明星，如國際影后章子怡、影帝劉燁、袁泉、秦海璐、梅婷、靳東等，因此他也被媒體冠以「明星導師」的稱號。

郝戎還曾是章子怡的老師。（互聯網）

公開資料顯示，郝戎出生於1971年，1995年畢業於中央戲劇學院表演系，同年7月留校，在表演系戲劇影視（音樂劇）表演專業任教，後歷任中戲表演系台詞教研室主任、表演系副主任、表演系黨支部書記、表演系主任、中央戲劇學院院長助理、副院長等職。

2018年，郝戎出任中央戲劇學院黨委副書記、院長，至此次違紀違法被查，主動投案。目前中戲官網已撤下其簡歷。