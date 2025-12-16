博主到藥店打假遭店主持大刀威嚇　再險被小刀刺中　門店被查封

12月8日，內地打假博主「松哥打虎」自述，他在吉林公主嶺市一家藥店內舉報售賣的百清膏產品非法添加西藥成分，遭到店主持大刀驅趕，還差點被小刀捅刺。事發後，涉事店主已被警方行政拘留並罰款200元（人民幣，下同），當地市場監管所已暫時查封涉事門店。



內媒《極目新聞》報道，「松哥打虎」博主申先生稱，涉事門店位於吉林公主嶺市，是遼寧省膚醫堂皮膚病中醫中心的一家連鎖機構。有網民給他留言：「膚醫堂」品牌產品號稱可治各種皮膚性疾病，醫院不敢保證能治好的病他家都能治。

該博主走訪多家「膚醫堂」並購買相關產品，送到了當地的專業檢測機構。檢測結果顯示：「百清膏」產品中含有違禁成分氧化苦參鹼及氯倍他索丙酸酯。隨後，他拿着檢測報告來到公主嶺市一家膚醫堂門店，並向當地市場監管部門舉報。

談話其間，該店主突然拿着一把30厘長的長刀對他進行驅趕，並伴有叫罵聲。現場人員將刀奪下來後，店主又拿出一把疑似水果刀捅刺博主，博主的衣服被劃壞，所幸人沒受傷。

報警後，公主嶺市公安局行政處罰決定書顯示，因「不能證明有故意殺人的主觀故意」，故警方不予立案。但涉事店主有持刀威脅人身安全和侮辱行為，被合併執行行政拘留5日並處罰200元的行政處罰。

當地市場監管所的工作人員稱，「涉嫌添加違禁品的產品已被封存，並暫時查封涉事門店」。衛健局疾控中心（公主嶺市衛生監督所）工作人員表示，「相關部門已對產品樣品進行取樣送檢，成分是否含有違禁品，需要調查後才能定性」。

打假博主賬號被禁止關注，原因不明。（抖音：@松哥打虎）

打假博主「松哥打虎」賬號有169萬粉絲，基本以打假內容為主。目前，該賬號顯示用戶已被禁止關注。