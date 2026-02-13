網信辦春節整頓網路　禁鼓吹不婚不育

網信辦自2月12日宣布，即日起展開為期1個月的「清朗．2026年營造喜慶祥和春節網絡環境」專案行動，明確將鼓吹不婚不育、反婚反育等「不良價值觀」列為整治對象，盼營造積極向上的春節網絡氛圍。



中共中央網信辦指出，為了營造喜慶祥和、積極向上的春節網絡氛圍，即日起展開專案行動，大力整治民眾經常反映的網絡生態問題，聚焦4大類型。

4大問題包括惡意挑動負面情緒、生成傳播「數字泔水」等垃圾信息、炮製傳播不實資訊，以及為違法活動引流。（編按：「泔水」原本指的是廚餘、剩飯剩菜，帶有低質、沒有營養、令人反感的意思；加上「數字」之後，意指網絡上大量、低品質、沒有實質內容價值的信息垃圾。）

其中，在惡意挑動負面情緒方面，網信辦點名，將整治鼓吹不婚不育、反婚反育等不良價值觀、挑動男女性別對立、渲染婚姻恐懼與生育焦慮等內容；亦包括以年貨採購、春節風俗比拚名義炫富鬥富，或假借春節晚會、春節檔期影視作品、熱門體育賽事等組織網絡「飯圈」活動，挑起拉踩互撕。

至於「數字泔水」問題，網信辦點明相關內容指利用AI等新技術生成邏輯混亂、信息空洞、高度雷同的低品質內容，或對經典動畫、影視作品植入低俗暴力內容，對文學名著、歷史典故進行大幅度改編的「魔改」，以及炮製渲染家庭矛盾、代際衝突文案博取流量，或利用AI生成雞湯網文、霸總爽劇、專家科普等圖文及短影片內容，影響閱聽人認知判斷。

在傳播不實信息方面，則將整治編造涉及春運保障、節日市場供應、社會公共安全突發事件等謠言，或偽造春節政策、事故通報公告、傳播陰謀論；亦包括以「震驚」、「驚爆」等標題吸睛，或利用同名同姓人名梗炒作與春節相關熱點事件，以及假冒、仿冒公眾人物蹭熱度誤導閱聽人。

此外，為違法活動引流亦為整治重點，包括以「賽事競彩分析」、「預測球賽結果」為名提供賭球付費諮詢，變相組織新春線上棋牌遊戲技巧、家庭紅包互動新玩法等網絡賭博活動；透過同城交友、過年搭子等話題發布暗示性圖文進行色情引流；或打著改命轉運、破除太歲名義提供網上算命占卜服務，宣揚封建迷信。

網信辦強調，將強化平台責任，督促重點平台成立工作專班，加強春節期間值班值守，主動清理處置違法違規信息，嚴格查處問題突出的違法違規網站平台、帳號及MCN機構，並及時公布典型案例查處情況與治理成效。