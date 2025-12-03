上海網信辦嚴打唱衰樓市內容　小紅書、B站清理逾4萬條不良資訊

上海市網信辦周二（12月2日）表示，自11月14日啟動「規範網上房地產信息傳播秩序」專項整治行動以來，三周內已要求小紅書、嗶哩嗶哩等平台清理逾4萬條違法或不良資訊，處理超過7萬個違規房產類帳號，並關閉逾1200個直播間。



上海市網信辦會同市房管局、市公安局網安總隊等部門，於2025年11月14日啟動了「規範網上房地產信息傳播秩序」的專項行動，清查不良資訊及違規帳號、直播間。

小紅書與嗶哩嗶哩發佈的整治行動公告（網信上海）

「網信上海」列舉部分違規案例指出，部分賬號以「放假暴跌78%」、「內部房源」、「遠低於市場價出售」為噱頭發布虛假資訊，吸引用戶私信諮詢。更有賬號圍繞政策發布誇大性解讀，使用「樓市即將暴跌」、「市場將崩盤」等表述，誤讀正常政策調整。

網信上海通報的經典違規案例（網信上海）

此外，還有賬號使用電腦生成或拼接的虛假房屋圖片，營造「真實在售房源」假像，或通過虛構房東採訪內容進行虛假演繹。在網絡直播間，也存在歪曲解讀樓市、對部份板塊「標籤化」或以偏概全的行為。

網信上海通報的經典違規案例（網信上海）

上海市網信辦表示，接下來會繼續聯同相關部門維持嚴管力度，加強整治房地產相關的網絡亂象。

值得注意的是，幾乎在上海展開網絡資訊整治的同時，11月30日，克而瑞和中指研究院兩大民間房價數據機構突然「噤聲」，均未按慣例發布當月的百強房企銷售排行榜。據彭博社報道，兩家民間數據機構接到政府指導意見，暫停公開此類數據，直至另行通知。

此前三個月，克而瑞均會在每月1號發佈該月的房地產企業銷售排行榜，但截止發稿，克而瑞也未發布11月排行榜及其相關數據（克而瑞微信公眾號）

近期對房地產資訊的整頓與更高層面的網絡生態治理方向一致。國家主席習近平在上月的中共中央政治局會議中強調網絡生態治理的重要性，呼籲健全網絡生態治理長效機制，持續營造風清氣正的網絡空間。

近日，中央網信辦指導平台重點整治低俗團播誘導打賞、虛假人設詐騙、未成年人打賞及非理性消費等問題，已累計處置違規直播間7.3萬個、賬號2.4萬個，發布治理公告28期，嚴打大粉絲量主播，娛樂直播領域生態明顯改善。