有片｜美國駐華外交官穿大花襖、齊唱《大東北我的家鄉》拜年獲讚

近日，美國駐華大使館發佈外交官演唱中國網絡神曲《大東北我的家鄉》的拜年影片在網上瘋傳。影片中，駐瀋陽總領事何溯源（William M. Coleman）和多位外交官一起穿上東北大花棉襖，吹嗩吶、扭秧歌，齊唱「賊拉拉的愛你呀我的家鄉」等歌詞。被網民稱為最「接地氣」拜年。



2月11日，美國駐華大使館在官方微信公眾號發佈題為《萬萬「妹」（東北口音的「沒」）想到，美國外交官唱起了〈大東北我的家鄉〉來拜年》的文章。

文章稱，美國駐瀋陽總領事何溯源在這個冬天很忙，不僅解鎖了東北秧歌的基本舞步，還帶著美國同事們一起挑戰了火遍東北的神曲《大東北我的家鄉》。

駐瀋陽總領事何溯源和多位外交官一起穿上東北大花棉襖，吹嗩吶、扭秧歌，齊唱《大東北我的家鄉》。（影片截圖）

歌詞中如「黑土地養育著咱的爹娘」、「哥們兒相聚必須整二兩」、「我就在這嘎達土生土長」等充滿東北大碴子味的語句，由一群外籍外交官口中唱出，喜感十足。領事館透露，片中大多數人是首次挑戰中文歌，其中一句「醉了月亮暖了我心腸」更是因為發音難度極高，讓全體成員「食螺絲」。

在影片最後，外交官們還齊聲用東北話祝福新年：「祝東北老鐵馬年大吉、賊拉帶派。」不少中國網民紛紛留言道：「這才叫文化自信」「中美友誼萬歲」。

據美國駐華大使館官網介紹，美國駐瀋陽總領事館坐落於中國東北，早在1904年便已開館，1949年後閉館，在美中關係正常化五年後的1984年，領事館重新開館。

何溯源於2024年8月就任美國駐瀋陽總領事館總領事，他會說中文、日語、韓語、土耳其語和藏語，擁有哥倫比亞大學中國和西藏歷史博士學位。