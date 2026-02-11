外國KOL海南Call車跨4000公里到哈爾濱　司機：人生變得不可思議

近期，一段「連續劇式」的旅遊影片在內地社交平台爆火。來自以色列的著名外國博主、「歪果仁研究協會」創始人高佑思（Raz Galor），與法國好友蕭闈鴻完成了一個驚人的挑戰：從海南島出發，坐網約車前往4000公里外的東北哈爾濱。



從左至右分別為的羅師傅，高佑思，蕭闈鴻。（微博＠歪果仁研究協會）

三人從海南出發，先後到達廣西桂林、湖南嶽陽、河南開封、北京、遼寧瀋陽等地遊玩，最後駕車到達黑龍江哈爾濱，行程長達4000公里。（微博＠歪果仁研究協會）

《極目新聞》報道，高佑思與蕭闈鴻打車從海南到哈爾濱的話題接連登上熱搜，連續劇式的影片讓網民欲罷不能。

影片介紹，高佑思與蕭闈鴻決定從海南島出發，坐網約車前往4000公里外的哈爾濱，在多次被拒單後，幸運地遇到了願意接單的羅師傅。出於信任和感謝，兩位外國友人在出發前預支1.5萬元（人民幣，下同）費用給羅師傅，並承諾旅途開銷由兩人全包。

高佑思與蕭闈鴻決定從海南島出發，打車前往4000公里外的哈爾濱。（微博＠歪果仁研究協會）

三人於1月19日從海口出發，乘坐瓊州海峽輪渡到達廣東徐聞港，然後駕車到達廣西桂林，在陽朔欣賞桂林山水。因為車輛出現故障，3人在桂林租賃了一輛車繼續前行，先後到達湖南岳陽、河南開封、北京、遼寧瀋陽等地遊玩，最後駕車到達黑龍江哈爾濱冰雪大世界遊玩。

對於大半輩子留在南方的羅師傅來說，這趟路途充滿驚喜。他在影片中多次分享喜悅，直言實現了人生39年來的多個「第一次」：第一次跨越長江，第一次親眼見到桂林山水，第一次踏足北京，實地觀看天安門，第一次見到真正的雪。

羅師傅介紹，這次單程近4000公里的行程，兩位外國友人向他支付了3萬元的勞務費，「接到從海南到哈爾濱的訂單時，我是相信的，但家人包括我老婆和姐姐都以為我遇到了騙子，被人洗了腦，她們還報了警」。

三人抵達北京，在天安門前騎行。（微博＠歪果仁研究協會）

在抵達哈爾濱冰雪大世界後，羅師傅因感觸良多而當眾落淚，他向家人打電話時更表示「這兩位外國朋友讓我的人生變得不可思議」。

隨著影片爆紅，不少網民關心三人的現況。據悉，行程於1月23日結束。羅師傅已於2月9日透過直播向網民報平安，透露自己已從哈爾濱經桂林返回海口家中。他在直播中依然興奮，不斷向網民大讚東北好玩，並展示沿途珍貴的照片。

兩位外國友人所屬團隊的商務工作人員表示，此趟行程已經結束，二人目前在意大利米蘭。