四企機械人同台　全面「入侵」馬年春晚　京東機械人訂單飆升150%

繼去年宇樹科技機械人登上央視春晚後，今年丙午馬年除夕夜，央視春晚迎來更多的機械人演員。數據顯示，春晚開播僅兩小時，京東平台上與機械人相關的搜索量環比增長超過300%，客服問詢量增長460%，訂單量更飆升150%，新增訂單覆蓋全國逾百座城市，從一線城市到縣域均有分布。社交平台上，網民更讚「機械人進步太快了」、「希望每年都來」，還有人感嘆：「去年還只會轉手絹，今年已經會後空翻，太震驚了！」



2月16日晚，松延動力、宇樹科技、魔法原子、銀河通用四家機器人企業集體亮相馬年春晚，通過小品、武術、歌曲舞蹈、賀歲微電影等形式節目，為觀眾帶來科技春晚盛宴。「機器人全面入侵春晚」話題登上熱搜。

對於今年的春晚機械人集體亮相，春晚總導演於蕾回應稱，希望通過節目讓觀眾看到中國機器人產業立體化的狀態。松延動力CMO張淼則表示，「四家機器人企業集體亮相春晚，是行業面臨商業化關鍵節點時，不同公司的默契選擇。」

據科創板日報報道、馬年春晚開播兩小時，京東機器人搜索量環比增長超300%，客服問詢量增長460%，訂單量增長150%。在除夕當晚10點，京東也上架了包括「春晚同款」機器人在內的多款機器人。在活動上線幾分鐘內，包括魔法原子、宇樹科技、松延動力等品牌的機器人即被搶購一空。其中，兩台價值近63萬元的GALBOT通用機器人G1，同樣瞬間被搶購一空。

京東機械人售罄。

本次春晚，宇樹科技的人形機械人G1、H2與河南塔溝武術學校學員共同演繹武術節目《武BOT》，不僅流暢打出醉拳、舞動刀劍，更一口氣完成連續後空翻等高難度動作，令觀眾直呼驚喜。與此同時，宜賓分會場則有上百隻穿上熊貓外衣的四足機械人「機器熊貓」同步奔跑列陣，創下全球首次百台四足機械人公開舞台同步演繹的紀錄。

這是宇樹科技第三度登上春晚舞台。創始人王興興在接受央視採訪時表示，今年機械人在硬件和軟件上做了大量升級，「去年一整年，我們公司包括全中國的機械人的技術提升非常快，像我們公司目前可以做各種的功夫動作，而且在舞台上面我們挑戰了很多極限動作，可能一般的人，甚至武術演員都可能做不了的一些動作。」

王興興特別提到，今年機械人換隊形時是在奔跑，並非像去年那樣慢走或變速，最快瞬時速度可達每秒三米多，要在這種速度下保持隊形穩定，是一個巨大的升級。他指，「一般的空翻我們覺得都沒有意思，所以我們挑戰了連續空翻，對硬件和穩定性要求更高，而且是好幾台一起。」他強調，此次機械人在快速奔跑中完成穿插變陣和武術動作，這種高動態、高協同的集群控制技術是全球首次亮相，「這個動作非常實用，為後續機械人在其他場景集群或單台機械人調度做好了鋪墊。」

王興興此前受訪時亦談及具身智能的技術突破方向，直言目前最大的問題是AI模型本身的能力還不夠，最典型的是其泛化能力和通用性不足。「比如說它可以用端到端的AI技術，在某個固定場景做訓練，基本上可以做到100%的成功率。但是有個致命的問題，如果這個場景的內容稍微改變一下，它的成功率會暴跌，這是目前AI最大的問題。」

王興興形容，「我一直感覺這個時代的牛頓都還沒有誕生，還處在一個比較粗獷的技術時代。」不過他對未來充滿信心，認為若未來幾年有真正大規模應用的具身智能AI模型和機械人技術突破，「那時候熱度可能會比現在至少高100倍，甚至1000倍，這個熱度，我覺得會遠超移動互聯網。」

除了主會場的《武BOT》，央視春晚宜賓分會場亦上演了一幕科技奇觀。上百隻「機器熊貓」在城市廣場上同時奔跑、列陣、跳舞，動作整齊劃一。這些「熊貓」實際上是魔法原子的四足機械人MagicDog，經過穿戴熊貓外觀改造而成。

據魔法原子團隊介紹，為實現自然的點頭、搖頭與轉向動作，團隊為「機器熊貓」進行了三自由度頭部驅動方案改造，使機械人本體、熊貓皮外覆件與電機模組形成新的機械耦合關係，並同步重建控制系統，讓頭部動作能夠與步態和編隊節奏協同運行。由於外覆結構壓縮了散熱空間，高負載連續運行易觸發關節保護，團隊亦針對性優化了電流管理與功率控制策略。

在宜賓上百台機器熊貓需要在高度密集的無線環境下完成同步運行，魔法原子通過通信鏈路優化與現場頻段協調，保障指令傳輸的穩定性。團隊將複雜舞蹈指令拆解為標準化位姿與時間序列，通過統一編碼下發、單機解碼執行，大幅壓縮通信負載，使百台設備在高頻調度場景下仍能保持毫秒級同步。

此外，在北京主會場上，六台魔法原子人形機械人MagicBot Z1和兩台MagicBot Gen1與藝人易烊千璽、言承旭等同台演繹節目《智造未來》。Z1更在分會場展示了360度托馬斯、踢月腿等特技動作。

資料顯示，魔法原子成立於2024年1月，由追覓科技孵化，2024年底獲追創創投1.5億元人民幣天使輪融資，2025年5月再獲數億元戰略投資。公司聯合創始人顧詩韜早前透露，正按照最快的上市時間表推進，期待今年能在二級市場看到公司的消息。

至於宇樹科技，已於2025年11月15日完成IPO上市輔導工作，擬申請在境內上市。公司今年1月對澎湃新聞表示，目前上市工作正常推進，相關進展將依法依規進行披露。