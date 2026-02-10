跳舞機械人趕新春檔期「幹冒煙」　租賃供不應求　日薪高達8000

農曆新年將至，內地線下活動迎來旺季，能歌善舞的「機械人」成了搶手資源。據《紅星資本局》報道，從年前企業年會、新春景區表演，到年後公司「開門紅」、學校開學典禮，機械人租賃檔期排滿，有商家形容機械人因頻繁跳舞表演損耗嚴重，「鞋底都磨爛了」，甚至「幹冒煙了」需緊急返廠維修。



隨著需求激增，熱門機械人日租價格在春節期間大幅上漲，有款式日薪高達8000元人民幣（下同），且需搭配技術人員隨行操作，以防價格高昂的損壞風險。



多名商家指出，機械人租賃從年前開始緊俏，熱度將持續至正月。租賃銷售陳星表示，年前需求主要來自企業年會，目前檔期已滿；春節期間訂單則多來自景區、商場及公園；年後緊接公司開工、元宵活動與學校開學，均是機械人應用的熱門場景。另一名銷售劉東稱，近期設備檔期緊張，一台機械人有時一天須趕三場活動，損耗極大。

跳舞機械人趕春節檔期「幹冒煙」。（封面圖源：紅星資本局）

由於檔期飽和，租金亦隨之上漲。報道指出，年前至年後正月期間，部份商家將單台設備日租調漲500至1000元不等；春節期間漲幅更大，有設備價格上調達100%。銷售透露，僅具簡單互動功能的基礎版機械人，平時日租約2000元，過年期間漲至3500元；能跳舞、舞獅的款式平時日租4000元，過年期間則需6000元。更有銷售指，農曆年初一價格可能翻倍，會跳舞的機械人日租報價達8000元，並直言「不建議那天租」。商家亦傾向接納長訂單，春節期間多以七天起租，短訂單價格或按翻倍計算。

儘管春節期間租金上漲，但與去年同期相比，機械人日租價格整體有所回落。

報道稱，去年3月，宇樹機器人一款基礎版人形機械人日租可達1.2萬元，市場供不應求；但自去年5月前後，租賃價格逐步進入下行通道。

分析認為，去年央視春晚中，宇樹科技帶領16台H1人形機械人表演扭秧歌，成功引爆市場租賃需求，帶動機械人跳舞風潮。目前宇樹仍是租賃市場最熱門品牌，多數商家會在廣告頁面突出「宇樹」字樣。銷售陳星解釋，宇樹知名度高、穩定性好，且市面上流通設備數量較多，檔期較易安排。

宇樹科技人形機器人亮相中視春晚表演節目《秧Bot》。

宇樹科技人形機械人。（央視）

除宇樹外，智元的「靈犀」系列亦受青睞。銷售指出，目前平台最熱銷的為靈犀X2青春版及宇樹U2，前者日租價格較低，日常約3500元。報道亦提到，與一般數碼產品租賃不同，機械人租賃通常會搭配技術人員到場操作。陳星表示，一般不讓客戶直接操作，一方面因操作具技術門檻，另一方面機械人一旦磕碰損壞，維修成本極高，「返廠一次耽誤半個月不說，維修費也是以萬為單位。」

隨著機械人跳舞成為熱門表演項目，商家開始提供定制編舞服務。有商家報價為一段3分鐘的編舞收費8000元，並表示租用設備可享用已開發的編舞曲目，例如王力宏的《火力全開》、張藝興的《大花轎》等。

2025年12月，王力宏在成都舉行的巡迴演唱會上，6台宇樹科技的人形機械人登台伴舞，演繹的曲目正是《火力全開》。這也是全球首個機械人在演唱會舞台上的表演，更獲Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）關注，在X平台轉發影片並留言「Impressive」。