「飛人」誕生　人形機械人Blot以10m/s刷新世界紀錄跑贏人類

近日，人形機械人領域又添紀錄，全球速度最快的機械人誕生。

2月2日，鏡識科技（上海）有限公司正式向全球發佈旗下首款全尺寸人形機械人Blot，速度峰值達到10米/秒，相當於百米衝刺僅需10秒，刷新了全球全尺寸人形機械人的速度紀錄。



鏡識科技向全球發佈旗下首款全尺寸人形機械人Blot。（鏡識科技公眾號）

Blot「人機賽跑」贏過創始人 百米衝刺只需10秒

鏡識科技微信公眾號發文稱，今日（2月2日）發佈的全尺寸人形機械人 Bolt，峰值速度達到 10m/s ，刷新了全球全尺寸人形機械人的速度記錄。這款機械人高175厘米，重75公斤，命名靈感來源於短跑傳奇「飛人」保特（Usain Bolt），而保特的百米世界紀錄是9.58秒。

Blot與創始人進行「人機賽跑」獲勝，速度達到10m/s。（鏡識科技公眾號）

在公眾號發布的演示影片中，Blot與公司創始人王宏濤同時在特製跑步機上展開一場「人機賽跑」。最終，王宏濤因一個踉蹌中斷了奔跑，機械人卻步伐穩健，且速度持續提升，記速器最終定格在10米/秒，意味着Blot百米衝刺只需10秒。

鏡識科技相關負責人表示，公司的目標是打造賽博（Cyber）運動員，超越生物和人類的極限，稱後會陸續發布今年的計劃及賽事。

此前研發的「黑豹」是全球最快四足機械人

此前研發的黑豹 Ⅱ 四足機械人刷新行業邊界，成為全球最快的四足機械人。（鏡識科技公眾號）

2025年1月，該公司研發的黑豹 Ⅱ 四足機械人以10.3m/s 的實測速度一舉打破波士頓動力塵封12年的機械人速度紀錄，成為全球最快的四足機械人。黑豹 Ⅱ 持續迭代進化，半年達到13.4m/s 的峰值速度，刷新行業邊界。

王宏濤曾強調：「我們從未追求『最快的機械人』，而是立志打造能真正逼近、乃至超越人類運動能力的『超物種』機械人，讓機械人擁有比肩人類的運動感知與競技能力」。