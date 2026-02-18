冬奧中國再添金　36歲徐夢桃衛冕自由式滑雪空中技巧　曾參加浪姐

繼蘇翊鳴為中國隊在米蘭冬奧會奪得首金後，2月18日，自由式滑雪女子空中技巧決賽中，中國隊36歲的老將徐夢桃憑借著近乎完美的一跳，拿下了112.90分的成績，成功實現了在該項目上的衛冕。徐夢桃在賽後激動大喊，「我怎麽做到的！我怎麽跳這麽漂亮！」今年是徐夢桃本命年，她也成為了首位在冬奧會自由式滑雪空中技巧實現衛冕的選手。另一位中國選手邵琪獲得了銅牌，孔凡鈺以第4名的成績完賽。



由於天氣原因，自由式滑雪女子空中技巧的資格賽和決賽被安排在同一天舉行。4位中國選手當中，邵琪、孔凡鈺和徐夢桃，在首輪比賽中分別以第3名、第4名和第5名的成績，直接獲得了晉級決賽的資格。另一位中國選手陳梅婷在第1輪排名第10位的情況下，於第2輪拿下100.29分的高分，同樣鎖定了決賽資格。

自由式滑雪女子空中技巧決賽共分兩輪比賽進行，首輪比賽排名前6位的選手，可以獲得決賽第2輪的參賽資格，其餘6位選手被淘汰出局。決賽第一輪第一條中國孔凡鈺、衛冕冠軍徐夢桃，以及邵琪分別以決賽1第2、第4和第6名的成績，進入到了決賽2的角逐。決賽2採用的是一跳定勝負，所有選手都沒有任何容錯機會。

決賽2中，率先登場的邵琪「Back Lay-Full-Full」，整套動作都完成得非常出色，但是因為難度系數略低，邵琪在決賽2得到了101.90分。第3位登場的徐夢桃「Back Full-Full-Full」動作，從起跳高度、空中姿態和落地都一氣呵成，完美一跳為徐夢桃拿到了112.90分的成績。孔凡鈺在第5位登場，同樣是「Back Full-Full-Full」動作，這一跳孔凡鈺同樣高質量的完成，得到了101.31分的成績。

最終，老將徐夢桃以112.90分的成績成功實現衛冕，澳大利亞選手斯科特102.17分獲得銀牌，另一位中國選手邵琪101.90分獲得了銅牌。

作為36歲的老將，4年前北京冬奧會上，2022年2月14日，徐夢桃以108.61分獲得北京冬奧會自由式滑雪女子空中技巧金牌，本次徐夢桃超越北京冬奧成績，成為在該項目上首位衛冕的選手。北京冬奧會後，徐夢桃受邀參加湖南衛視《乘風破浪的姐姐3》的錄製，收穫不少觀眾喜愛。