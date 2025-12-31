上海男微信群組兜售煙花爆竹涉案16萬元　被採取刑事強制措施

新一年臨近之際，一些人卻動起歪腦筋。在上海，12月下旬有人在微信群內公然兜售煙花爆竹牟利，結果被警方拘捕，查獲的各類煙花爆竹多達150箱。



疑犯湯某被捕。上海青浦公安

12月下旬，青浦警方在工作中發現有人在微信群內公然兜售煙花爆竹，於是立即展開深入調查，迅速鎖定了疑犯湯某，於12月24日15時許將其拘捕，並查獲各類煙花爆竹150箱。

經查，湯某認為農歷新年即將到來，銷售煙花爆竹有利可圖。於是，他在未取得煙花爆竹經營許可資質的情況下，擅自多次從外省市大量購入煙花爆竹，並儲存於一偏僻倉庫中，隨後通過微信群等渠道對外進行加價銷售。涉案金額約16萬元（人民幣．下同）。

目前，犯罪嫌疑人湯某因涉嫌非法經營罪已被青浦警方依法採取刑事強制措施。警方正展開進一步調查。

民警查獲煙花爆竹。（上海靜安公安）

以上事件非孤例，在網絡巡查中，靜安警方亦發現相關非法銷售廣告，寶山路派出所立即展開調查，並鎖定位於彭江路某社區內的一家小型貨代公司。經查，該公司法人史某正是網上銷售信息的發布者。12月23日，民警在其公司倉庫內，當場查獲一整箱來歷不明的煙花爆竹，其中包含「小金魚煙花」、「順風車燈籠煙花」、「仙女棒煙花」等多種品類。

到案後，史某交代了其違法經過。她於12月初通過網絡渠道，以3600餘元的價格購入兩箱煙花爆竹。其中一箱已寄贈外地友人，另一箱則通過物流運抵其公司。史某原本計劃將這批煙花留作自用，但在利益驅動下，她明知個人不得非法儲存、銷售煙花爆竹，仍接受了上家委托，在自己的社交群組中發布銷售廣告，企圖賺取差價。廣告發布後尚未售出任何產品，民警便已上門查處。

目前，史某因非法儲存煙花爆竹的違法行為已被警方依法予以行政處罰，涉案煙花爆竹被全部收繳。