用餐禮儀引爭執　香港男札幌餐廳遭不相識50歲日男啤酒樽扑頭爆缸

周三（18日）凌晨，一名香港居民於日本札幌一間餐廳內被人用啤酒瓶毆打頭部，中國駐札幌總領事館已向當地警方提出交涉，並再次提醒中國公民近期避免前往日本。



日媒曝光更多案件細節，指事件可能是餐桌禮儀糾紛引發。



中國駐札幌總領事館。（網上圖片）

日媒「STV新聞北海道」報道，事件發生在周三凌晨約一時，事發地是札幌市中央區一間酒店內的餐廳，遇襲者為一名52歲中國男遊客，施襲者是一名報稱公司高層的50歲日本男子。

報道指，施襲者用啤酒瓶擊打該名男遊客的頭部，致其受傷。男遊客頭部有割傷和其他傷勢。

警方趕到現場後，當場拘捕了施襲者。據警方稱，兩名男子互不相識，當時分別在餐廳喝酒。後續調查顯示，事件似乎是由於餐桌禮儀的爭執升級為肢體衝突。施襲者承認用酒瓶襲擊了男遊客，但否認造成對方任何傷害。

據早前報道，中國駐札幌總領館已向當地警方提出交涉，要求依法嚴肅追究加害者責任，切實維護中國公民安全與合法權益。中國駐札幌總領事館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒領區中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。

香港入境事務處表示，在獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特派員公署及中國駐札幌總領事館了解並跟進事件，以向涉事港人提供一切可行的協助。入境處會繼續與公署及總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件。

入境處提醒在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。