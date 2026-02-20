悉尼外賣平台華人騎手擬春節罷工　稱中國警方施壓家人阻止示威

2月16日，數十名中國籍騎手在春節除夕計劃參與停工罷工行動，春節期間是當地亞洲餐飲外賣平台「熊貓外賣」（HungryPanda）訂單量與業務激增的時段，這些騎手對春節的薪酬與工作條件不滿。相關騎手指出，平台削減報酬以及應用算法運作缺乏透明度，使他們的生計承受巨大壓力。



但據澳洲廣播公司（ABC）報道，中國警方向這些在澳洲工作的外賣騎手施壓，接打電話找他們或傳喚他們在國內的家屬，警告他們不得參與抗議行動，否則回國時將面臨拘捕。澳洲官方2月19日對有外國勢力騷擾當地居民作出譴責。



澳洲外賣平台熊貓外賣。（HungryPanda）

澳洲廣播公司引述一名澳洲聯邦政府消息人士稱，目前難以判斷中國警方是否意在協助熊貓外賣，或是中國相關單位在微信上監測到相關討論後決定介入，以避免中國公民捲入澳洲的抗議活動。

報道指出，熊貓外賣是一家主打亞洲餐飲的外賣平台，由一名在英國求學的中國留學生於2017年創立，公司未回應置評請求。熊貓外賣在悉尼、墨爾本、布里斯班和阿德萊德都有營業。公司不少騎手為持臨時簽證在澳工作的中國公民，而非澳洲公民或永久居民，其中許多人仍有家屬留在中國。

法新社報道稱，澳洲內政部發言人針對此事說，「澳洲政府絕不容忍任何針對澳洲公民，或在澳合法居留人士的監視、騷擾或威脅行為。」

中澳關係 · 中澳國旗：2022年7月21日，圖為中國國旗和澳洲國旗。（Reuters）

由澳洲安全情報組織和聯邦警察領導的澳洲反外國干預工作組發言人則稱，已注意到ABC的相關報道，但拒絕就個案發表評論。