中國激光領域奠基人周炳琨院士因病逝世　享年90歲

據「清華大學」微信公號周五（20日）消息，中國共產黨黨員，中國科學院院士，中國激光及信息光電子學領域奠基人和開拓者之一，傑出的科學家、教育家，清華大學電子工程系教授周炳琨，於周四（19日）0時54分因病醫治無效，在北京逝世，享年90歲。



據介紹，周炳琨1936年3月2日出生於成都，1956年畢業於清華大學無線電系（現電子工程系）並留校任教至今，長期從事激光與光電子學的研究與教學工作。1960-1962年在蘇聯列寧格勒電工學院進修；1983-1984年在美國史丹福大學應用物理系進修並任訪問教授。曾任中國光學學會理事長、國際光學聯合會副主席，國家863計劃「光電子器件與集成技術」專家組組長、國家自然科學基金委員會副主任等。1991年當選中國科學院院士（學部委員），曾任中國科學院學部主席團成員，中國科學院技術科學部常務委員會副主任、主任，中國科學院信息技術科學部常務委員會主任。2001年當選第三世界科學院院士。

周炳琨畢生致力於中國激光及信息光電子學領域的科學研究和人才培養，兢兢業業，成績卓著。1962年帶頭組建激光研究小組，領導創建了清華大學激光（信息光電子）學科，開始研究固體激光器及其應用，成功研制出激光測距儀、機載激光測高儀，獲1978年全國科學大會獎；在國際上率先研制出高效率、長壽命、窄線寬、頻率穩定的「半導體激光泵浦固體激光器」，開辟了固體激光器的新領域；在信息光電子學領域取得了一系列成果，包括晶體纖維生長及晶纖器件、光纖放大器、波分覆用和時分覆用光通信技術等，獲得國家科技進步獎、國家技術發明獎、國家教委科技進步獎、教育部自然科學獎、何梁何利基金科學與技術進步獎等多項獎勵和榮譽。周炳琨先生高屋建瓴規劃中國光電子學及相關領域的科技發展，公正廉明深受廣大科技工作者的擁戴，為中國科技事業做出了卓越貢獻。

中國激光領域奠基人周炳琨院士因病逝世。（「清華大學」微信公號）

幾十年來，周炳琨堅持教書育人，培養了一大批傑出人才。1980年，其主編的《激光原理》正式出版，這部教材系統梳理了激光技術的基本原理和最新進展，成為國內激光領域的經典教材，榮獲第一屆國家優秀教材獎和電子部優秀教材特等獎；至今，這部教材已修訂至第7版，滋養了一代又一代光學與光電子學人才。周炳琨的學生遍布海內外，許多人已成為光電子領域的學術帶頭人和行業英才。他曾殷切鼓勵年輕學子「要找準自己的研究方向，不要怕失敗，要抓住機遇，肯鉆研、勤思考，一定會有所成就。」這番話既是對後輩的殷切期望，也是他自己一生的真實寫照。

周炳琨也熱愛祖國，熱愛教育事業。他的一生「志於道，據於德，依於仁，遊於藝」——以探索真理為志業，以道德修養為根基，以仁愛之心待人，以精湛技藝治學。他以自身高尚的人格、嚴謹的作風潛移默化地教育和影響著同事、同行和學生，深受尊敬和愛戴。他是「自強不息、厚德載物」清華精神的傑出代表，是清華人的典範。

清華強調，周炳琨先生的逝世是清華大學的重大損失，也是中國激光和光電子學界的重大損失，「痛悼念並深切緬懷周炳琨院士！」