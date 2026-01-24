《愛的迫降》真人版落幕：朝鮮柔道傳奇李昌壽為愛脫北　享年58歲

被譽為台版「愛的迫降」的前朝鮮柔道好手李昌壽因心臟病辭世，享年58歲。他原為朝鮮國民英雄，卻因出國比賽期間認識台灣柔道選手陳鈴真，兩人跨越語言、國籍的差異相戀。李昌壽因比賽失利遭到勞改，逃離至韓國大使館後更向陳鈴真示愛，震撼當時體壇。



妻子發靈堂照 向丈夫喊話：一路好走

陳鈴真婚後與李昌壽定居韓國，她今（24）日在社群發布李的靈堂照，

感謝韓國所有柔道界長官、選手、道友祈福，送我最愛的丈夫，一路好走，前往極樂世界！！！

宣布朝鮮柔道傳奇的一生正式落幕。

李昌壽出生於朝鮮平壤，年輕時即成為國家頭號柔道選手，甚至被立像表彰。他於1980年代連續奪冠，並於世界青年賽及成人世界賽取得獎牌。

若非朝鮮抵制1988年漢城奧運，外界普遍認為他有機會登上奧運頒獎台，成就更上層樓。

不忍比賽輸了就勞改 李昌壽潛逃韓國「找真愛」

1989年世界錦標賽，李昌壽結識代表台灣出賽的陳鈴真。兩人語言不通，卻迅速墜入愛河，只能把握短暫相聚時光，並約定在隔年北京亞運再會。李昌壽於北京亞運奪銀，決賽敗給韓國選手鄭勳後，遭朝鮮當局嚴厲懲處，下放煤礦勞動。

李昌壽於隔年復出出國參賽，但已察覺回國風險加劇，加上對戀人的思念，他最終決心逃離。返程途中，他設法脫隊，前往西德的韓國大使館尋求庇護，最終抵達韓國。他於受訪時表示，

只因輸一場就遭羞辱與勞改，國家辜負了自己。

更當眾向陳鈴真示愛，震撼亞洲體壇！

兩人愛兒也成跆拳道手 2019年獲冠軍

陳鈴真得知消息後，無懼反對飛往韓國，兩人短時間內決定結婚，此後定居於韓國，兩人的兒子傳承父親的志向，代表韓國隊在2019年征戰阿布扎比柔道大滿貫賽男子81公斤級，獲得金牌。

