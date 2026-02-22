貝加爾湖意外｜7名中國遇難遊客身分確認　一家四口中含14歲女童

2月20日，俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）發生汽車落水意外，汽車翻入冰面下，涉事車輛上載有1名俄羅斯司機和8名中國遊客，事件造成8人身亡，包括司機及7名中國遊客，另1名中國遊客脫險獲救。



2月21日，俄羅斯緊急情況部就中國遊客所乘車輛在貝加爾湖墜入冰裂縫事故發布通報，稱目前有5名潛水員和2名俄羅斯緊急情況部救援人員正在開展搜尋工作，努力打撈遇難者遺體。中國遊客所乘車輛墜落之處水深18米，沒有碼頭，只能使用氣墊船，救援難度很大。俄方此前已通過水下攝像頭定位，發現了7具遺體。目前重點是先打撈遺體，車輛後續再吊起。

俄方正在打撈遇難者遺體。（揚子晚報）

據俄方稱，8名中國遊客和1名俄羅斯司機的身份已全部確認。司機為44歲伊爾庫茨克州奧爾洪島當地居民，從事私人載客等服務。車上中國遊客包括一家四口，他們是一對夫婦和一個14歲女孩，以及另一名女性親屬，其中1名男性遊客僥倖生還。另外4名中國遊客因約團這名司機，才同車旅行。

圖為俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal），攝於2024年4月（Getty）

圖為一架汽車在俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）上行駛，攝於2024年4月，非涉案汽車（Getty）

所有中國遊客均為獨立遊客，未通過正規旅行社報名，數據來自酒店登記。官方認定出事車輛沒有資質，承運人未注冊，屬於非法載客，事發地點屬於未開放的冰上區域。當地政府以「提供不符合安全要求的旅遊服務致2人以上死亡」和「玩忽職守」兩個罪名進行調查，重點調查司機責任與服務安全。州長伊戈爾·科布澤夫已責成開展非法承運人專項檢查，並要求旅遊署加強監管。

據此前報道，有業者表示，相關行程是「貝加爾湖冬日奢遊」一部份，旅行社開價約1萬6888元（人民幣），事故後已有中國遊客擬取消行程。