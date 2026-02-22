谷愛凌衛冕U型場地冠軍　刷新中國冬奧境外參賽最好成績

谷愛凌（Eileen Gu）在米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽奪得金牌，是中國隊的第5金，也是她本屆冬奧的第3枚獎牌。谷愛凌更刷新多項紀錄，包括追平王濛6枚獎牌紀錄，並列成為中國冬奧獎牌數最多運動員、自由式滑雪運動員獎牌數歷史最多。



米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽，中國隊包攬金銀，谷愛凌奪得金牌，李方慧摘銀。中國代表團在本屆冬奧會上獲得5金4銀6銅，刷新冬奧會境外參賽歷史最好成績。

2月22日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，中國選手谷愛凌奪金。（新華社）

谷愛凌刷新多項紀錄，包括成為冬奧會歷史上，首位衛冕自由式滑雪女子U型場地金牌運動員；個人冬奧獎牌數上升至6枚，是自由式滑雪運動員歷史最多；追平短道速滑項目運動員王濛的6枚獎牌紀錄，並列成為中國冬奧獎牌數最多的運動員；成為中國冬奧個人項目，獲得獎牌最多的運動員；成為自由式滑雪歷史上，唯一連續兩屆冬奧會都能獲得三項獎牌的運動員；3枚獎牌與中國男子競速滑冰運動員寧忠岩並列，成為米蘭冬奧會獲得獎牌最多的中國運動員。

2月22日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，中國選手谷愛凌奪金。（新華社）